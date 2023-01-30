Кувейт запросили для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України

Кувейт солідарний з Україною в контексті збройної агресії РФ, що триває, яка є грубим порушенням принципів Статуту ООН, заявив заступник міністра закордонних справ Кувейту Мансур Аль-Отайбі в ході телефонної розмови зі спеціальним представником України з питань Близького Сходу та Африки Максимом Субхом у понеділок.

"Сторони обмінялися думками щодо перспектив активізації співпраці між Україною та Кувейтом у політичній та економічній сфері. Кувейтська сторона була також запрошена для участі у програмі "Grain from Ukraine" та проєктах з відновлення України", - повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Субх подякував кувейтській стороні за рішення уряду Кувейту направити гуманітарну допомогу для потреб енергетичного сектору України, а також звернувся з проханням про можливе збільшення такої допомоги.