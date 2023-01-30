30 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 341 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 341 RUSSIAN AGRESSION

30 січня в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗС України.

В Іспанії - Шкільний день ненасильства та миру.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Евтимія, єпископа Сардійського.

День спеціаліста військово-соціального управління ЗС України

Органи соціально-психологічної та виховної роботи Збройних Сил України є невід'ємною частиною цілісного військового організму, їхня діяльність спрямована на підвищення боєздатності Збройних Сил України, укорінення у суспільстві позитивного іміджу всієї української армії.

Вони реалізують завдання щодо організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗСУ, відповідають за організацію виховної роботи, морально-психологічного забезпечення підготовки.

В Англії вперше у світі випробувана на морі рятувальна шлюпка

30 січня 1790 року на річці Тайн у північній Англії було випробувано першу спеціалізовану рятувальну шлюпку берегового базування. Її назвали "Ориджинал". Довжина шлюпки складала 30 футів. Плавзасіб був із десятьма веслами. Творцем човна називають Генрі Грітхеда з Південного Шилдзу.

Незважаючи на величезну морську історію, що передувала появі "Ориджинал", ця шлюпка стала першим спеціально сконструйованим рятувальним судном, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі.

Ще цього дня:

1901 – Інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;

1918 – Українська Центральна Рада прийняла рішення створити добровольчу українську армію;

1930 – Здійснено запуск першого у світі радіозонду для дослідження атмосфери;

1933 - Після демократичних виборів канцлером Німеччини став Адольф Гітлер;

1992 - Перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лін Бондар закінчила восьмиденну місію на космічному кораблі НАСА "Діскавері";

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;

2004 - Створено першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом;

2007 – Вийшла у продаж операційна система Windows Vista.

Іменини: Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.