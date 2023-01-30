30 січня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 341 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 341 RUSSIAN AGRESSION
30 січня в Україні відзначають День спеціаліста військово-соціального управління ЗС України.
В Іспанії - Шкільний день ненасильства та миру.
Православна церква вшановує пам'ять святителя Евтимія, єпископа Сардійського.
День спеціаліста військово-соціального управління ЗС України
Органи соціально-психологічної та виховної роботи Збройних Сил України є невід'ємною частиною цілісного військового організму, їхня діяльність спрямована на підвищення боєздатності Збройних Сил України, укорінення у суспільстві позитивного іміджу всієї української армії.
Вони реалізують завдання щодо організації гуманітарного та соціального забезпечення діяльності ЗСУ, відповідають за організацію виховної роботи, морально-психологічного забезпечення підготовки.
В Англії вперше у світі випробувана на морі рятувальна шлюпка
30 січня 1790 року на річці Тайн у північній Англії було випробувано першу спеціалізовану рятувальну шлюпку берегового базування. Її назвали "Ориджинал". Довжина шлюпки складала 30 футів. Плавзасіб був із десятьма веслами. Творцем човна називають Генрі Грітхеда з Південного Шилдзу.
Незважаючи на величезну морську історію, що передувала появі "Ориджинал", ця шлюпка стала першим спеціально сконструйованим рятувальним судном, яке прослужило потім 40 років і допомогло врятувати життя сотень людей у штормовому морі.
Ще цього дня:
1901 – Інтронізація Шептицького на Галицького митрополита;
1918 – Українська Центральна Рада прийняла рішення створити добровольчу українську армію;
1930 – Здійснено запуск першого у світі радіозонду для дослідження атмосфери;
1933 - Після демократичних виборів канцлером Німеччини став Адольф Гітлер;
1992 - Перша канадська жінка-астронавт українського походження Роберта Лін Бондар закінчила восьмиденну місію на космічному кораблі НАСА "Діскавері";
1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Королівством Іспанія;
2004 - Створено першу статтю Вікіпедії українською мовою – Атом;
2007 – Вийшла у продаж операційна система Windows Vista.
Іменини: Антон, Віктор, Георгій, Єгор, Іван, Павло, Ян, Антоніна.