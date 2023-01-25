Зеленський: ключові фактори для танкової коаліції – швидкість та обсяг

Ключовим фактором для “танкової коаліції” є швидкість та обсяг, сказав у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

“Є танкова коаліція. Є рішення про відкриття постачання танків для нашої оборони. Сучасні танки. Я почав сьогодні з розмови з канцлером Шольцем – насамперед про “Леопарди“ для України. І це саме та розмова, на яку ми очікували”, - сказав Зеленський.

“Є дуже потужний крок Сполучених Штатів – так починається день за американським часом. Україна отримає “Абрамси“, дякую за це рішення. Дякую особисто пану Президенту Байдену, дякую Конгресу, кожній американській родині за відчутну силу американського глобального лідерства!” – зазначив він.

За словами Зеленського, “все це доводить найважливіший факт для світу зараз – факт, що свобода лише міцнішає. І те, як об'єднано, ми всі працюємо для посилення свободи, захисту України та Європи – це історичне досягнення лідерів, які працюють зараз”.

“Ключове тепер – швидкість та обсяг. Швидкість тренування наших військових, швидкість постачання танків в Україну. Обсяг танкової підтримки. Ми маємо сформувати такий танковий кулак, такий кулак свободи, після ударів якого тиранія вже не підніметься”, - заявив він.