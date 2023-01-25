У Міноборони та ЗС України сповідується нульова толерантність до корупції, інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись - Залужний

У Міноборони та Збройних силах України сповідується нульова толерантність до корупції, будь-яка інформація про можливі її прояви має ретельно перевірятись, отримувати правову оцінку та відповідне реагування, заявив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

“Система військового управління повинна бути непохитною. Особливо в умовах війни. Міноборони, згідно із законом, є центральним органом виконавчої влади та військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили, Головне Управління Розвідки та Держспецтрансслужба. Міністр оборони здійснює військово-політичне і адміністративне керівництво Збройними Силами.”, - написав Залужний на фейсбук-сторінці.

Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ потреби військ стрімко зросли, але "разом ми гідно долаємо найважчі у нашій новітній історії випробування".

Зокрема, військовослужбовці Збройних сил забезпечені амуніцією, формою, харчуванням належної якості та достатньою кількістю.

“У Міноборони та Збройних Силах України сповідується нульова толерантність до корупції. Тому будь-яка інформація про можливі її прояви повинна ретельно перевірятися, отримувати правову оцінку та відповідне реагування. Перекладання відповідальності чи провини підлеглих на керівників не тільки шкодить справі, але й суперечить управлінським принципам НАТО, на які ми прагнемо перейти”, - наголосив Залужний.

Також він додав, що це стосується і Міністерства оборони та Збройних сил.