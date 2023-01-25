25 січня: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 336 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 336 RUSSIAN AGRESSION
25 січня у світі відзначають День подяки наставнику, День протилежності, День щасливих сніговиків, День ірландської кави, в Індонезії День харчування, в Індії – День туризму, в Україні – День студента, у Шотландії – ніч Бернса, фестиваль вогню "Апхелліо", в Єгипті – День революції 2011 року, в Анголі – День міста Луанда, в Уельсі – День святої Двінвен.
Православна церква вшановує пам'ять мучениці Тетяни Римської та постраждалих з нею в Римі, пам'ять святителя Сави, архиєпископа Сербського.
Католицька церква: День навернення апостола Павла.
У цей день:
1916 — Імператорською владою заборонено діяльність Катеринославської "Просвіти", її керівників арештували та вислали в Іркутську губернію;
1917 — На міні в Ірландському морі підірвався британський крейсер "Лаурентік", на борту якого було 3211 злитків золота. Загинуло 350 осіб;
1919 — У Нью-Йорку відкритий найбільший готель у світі — "Пенсильванія" (на 2200 номерів);
1924 — У французькому альпійському містечку Шамоні стартували перші зимові Олімпійські ігри, в яких брали участь спортсмени з 18 країн;
1945 — Гренд-Репідс у Мічиґані стало першим містом, яке почало фторування питної води для профілактики карієсу;
1949 — У Лос-Анджелесі, штат Каліфорнія, відбулася перша церемонія вручення телевізійних нагород "Еммі";
1949 – В Ізраїлі було проведено перші парламентські вибори;
1955 — Вчені Колумбійського університету створили ядерний годинник, який показує час із похибкою 1 секунда на 300 років;
1965 — Йосипа Сліпого, що відсидів 18 років у радянських таборах, висвячено у Ватикані кардиналом і призначено головою УГКЦ;
1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Єгиптом;
1993 — На орбітальній станції "Мир" пройшла перша у світі художня виставка робіт Ігоря Подольчака;
2008 — Світова прем'єра фільму українського режисера Ігоря Подольчака "Las Meninas" у конкурсі Роттердамського Міжнародного Кінофестивалю.
Церковне свято:
Назву "Тетянин день" свято отримало на честь святої мучениці Тетяни Римської, яка жила в Римі у III столітті. Вона народилася в заможній родині християн. Після досягнення повноліття прийняла обітницю цнотливості і стала дияконисою.
Присвятила своє життя служінню церкві, допомоги хворим та нужденним. Свята зазнала гонінь з боку язичників. Імператор Олександр Север засудив її та її батька до страти, яка була виконана 12 січня 226 року. Тетяна зведена до рангу святих мучеників.
Тетяна Римська була покровителькою учнів і студентів. 25 січня студентам слід відвідати церкву та поставити свічку за успіхи у навчанні. Увечері учні у навчальних закладах традиційно влаштовують гучні вечірки.
Іменини: Петро, Макар, Ілля, Тетяна.