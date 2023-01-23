23 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 334 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 334 RUSSIAN AGRESSION

23 січня у світі святкують День письма та День пирога.

Цього дня, 1849 року, у штаті Нью-Йорк, США, вперше диплом лікаря був вручений жінці.

Православна церква вшановує пам'ять святителя Григорія, єпископа Ніського.

День почерку

День почерку заснований, щоб нагадати всім нам про неповторність почерку кожної людини, оскільки спілкування в месенджерах, набір стікерів з надрукованими фразами-підказками, а також інших засобів швидкого спілкування поступово відводить сучасну людину від можливості висловити свої думки, написавши їх власноруч.

Графологи вважають, що між особливостями почерку та рисами характеру обов'язково має існувати зв'язок, оскільки людський мозок підсвідомо "водить" рукою того, хто пише. Роботою мозку вони пояснюють і те, що під час дорослішання та зміни характеру почерк людини змінюється.

Ініціатор Дня - Асоціація виробників друкарського приладдя.

Всесвітній день пирога

Всесвітній день Нутелли, День цукрового печива, Всесвітні дні цукерок та морозива, Міжнародні дні піци, десерту. Свята на будь-який гастрономічний смак. У цей день відзначається Всесвітній день пирога.

Зі США прийшла дата 23 січня, що стала символом вшанування цієї неймовірно популярної у всьому світі кулінарної страви. Американська Рада з пирогів вже протягом 30 з лишком років спонсорує проведення Національного дня пирога, а також проводить у США Національний чемпіонат з пирогів, в якому беруть участь пекарі різного рівня: від любителів до професіоналів.

У штаті Нью-Йорк вперше диплом лікаря вручено жінці

Першою дипломованою жінкою-лікарем стала Елізабет Блеквелл. Англійка за народженням, дівчинка у десятирічному віці покинула з родиною об'єднане королівство. Її кар'єра розпочиналася у Нью-Йорку з інтернату для дівчаток, який 17-річна Елізабет та її сестри організували як сімейний бізнес після смерті батька.

Блеквелл тривалий час вивчала медицину приватним порядком, діставала знання з книг та усних інструкцій доктора Семюеля Діксона. Пізніше спробувала вступити до внз. Медичні школи США відкинули її заяву, навчальні заклади Нью-Йорка та Пенсільванії у 40-ті роки 19 століття дівчат не приймали.

Винятком став Женевський медичний коледж, адміністрація якого запропонувала студентам проголосувати, чи варто приймати дівчину на навчання чи ні. Студенти вирішили, що йдеться про розіграш, та проголосували "за".

Елізабет була найкращою на своєму курсі і блискуче закінчила навчальний заклад. Потім, незважаючи на безліч бюрократичних перепон, дівчина таки отримала диплом, магістерський ступінь та почала практикувати.

У 1857 році, подолавши опір влади та громадськості, вона заснувала в Нью-Йорку лікарню для жінок, а згодом і медичні курси при ній. В 1869 доктор Блеквелл повернулася в Англію, де заснувала ще одну Школу - Лондонську медичну, теж для жінок.

Ще цього дня:

1912 - У Гаазі підписано Міжнародну опіумну конвенцію - першу міжнародну домовленість про контроль наркотичних речовин;

1945 – Початок операції з вивезення Німеччиною цивільного населення зі Східної Пруссії, найбільша у світі евакуація морем;

1950 - Ізраїльський кнесет усупереч рішенню ООН про виділення Єрусалиму в самостійну адміністративну одиницю, виголосив його західну частину столицею держави;

1960 - Швейцарець Жак Пікар і американець Дональд Волш на батискафі "Трієст" поринули на дно найглибшої в Світовому океані Маріанської западини, досягнувши рекордної глибини 10 916 м;

1964 - У Медичному центрі університету штату Міссісіпі дванадцять лікарів під керівництвом доктора Джеймса Харді трансплантували серце шимпанзе 64-річному пацієнту, який прожив близько місяця після операції, так і не приходячи до тями;

1992 - У Києві відбувся І Конгрес українців колишнього Радянського Союзу;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з В'єтнамом;

2002 - 18-річний Руслан Пономарьов із Краматорська достроково став наймолодшим в історії чемпіоном світу з шахів за версією ФІДЕ;

2005 – Інавгурація третього Президента України Віктора Ющенка.

День пам'яті святителя Григорія

Святитель Григорій, єпископ Ниський, був молодшим братом святителя Василя Великого. Григорій був народжений і вихований у розпал аріанських суперечок. Здобув чудову освіту і деякий час був наставником із красномовства. У 372 році був висвячений святим Василем Великим на єпископа міста Ниса в Каппадокії.

У 381 році святий Григорій був одним із головних діячів II Вселенського Собору, скликаного в Константинополі проти єресі Македонія, який неправильно навчав про сутність Святого Духа. На цьому Соборі, за ініціативи святого Григорія, було доповнено Нікейський Символ віри.

Святий вирізнявся великодушністю, терпінням та миролюбністю.

Іменини: Григорій, Марк, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.