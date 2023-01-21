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07:14 21.01.2023

21 січня: Цей день в Україні та в світі

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21 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 332 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 332 RUSSIAN AGRESSION

21 січня відзначають Міжнародний день обіймів і День аспіранта.

У Польщі – День бабусі.

Китайський Новий рік.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Григорія, чудотворця Печерського, ченця Києво-Печерського монастиря; преподобного Святителя Еміліана.

Міжнародний день обіймів

За традицією це незвичайне свято відзначається переважно в молодіжному та студентському середовищі. Саме там він і зародився 1985 року. Цього дня можна по-дружньому обіймати навіть незнайомих людей.

Китайський Новий рік

Рік у Китаї починається в другий молодик після дня зимового сонцестояння. Тобто новий рік у Китаї настане увечері 21 січня (за київським часом о 18.00), а закінчиться 9 лютого.

Китайський Новий рік відзначають у багатьох країнах світу. Він є важливим для Китаю, Гонконгу, Індонезії, Макао, Малайзії, Філіппін, Сінгапуру, Тайваню, В'єтнаму. Крім того, спостерігається значний вплив фестивалю та його традицій на святкування подібних новорічних подій у суміжних із Китаєм культурах (японській, корейській, монгольській, тибетській тощо). Крім того, Місячний Новий рік завдяки поширенню китайських емігрантів у всьому світі почав відігравати свою культурну місію в інших, далеких від Китаю країнах.

Китайський Новий рік святкують і в Україні.

Ще цього дня:

1919 - На конгресі угорських русинів у Хусті делегати Закарпаття ухвалили рішення об'єднати Закарпатську Україну із Соборною Україною;

1922 - У швейцарському Мюррені відбулися перші гірськолижні змагання зі слалому;

1934 – Введено в експлуатацію Харківський турбогенераторний завод;

1952 – Італійські вчені оголосили, що Пізанська вежа має впасти у 2151 році;

1954 - У Гротоні, штат Коннектикут, спущений на воду перший підводний човен з ядерним реактором "Наутілус".

1959 – Створено Європейський суд з прав людини;

1976 - Стартували планові рейси літаків "Конкорд" авіакомпанії British Airways за маршрутами Лондон - Бахрейн та Париж - Ріо-де-Жанейро;

1978 - Олекса Гірник здійснив самоспалення біля могили Шевченка на знак протесту проти русифікації;

1989 - 120-річна американка Августа Бунж стала прапрапрабабусею (найбільша кількість поколінь, що живуть одночасно в одній родині);

1990 - Близько трьох мільйонів українців взялися за руки, поєднавши Івано-Франківськ, Львів та Київ напередодні Злуки;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Монголією;

2001 – Пол Маккартні став першим музикантом, сукупна вартість майна якого перевищила один мільярд доларів.

Церковне свято

Цього дня православні вшановують пам'ять святителя Єміліана, єпископа Кізичного, який жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина.

Разом з іншими єпископами він був викликаний до палацу імператора, який наполегливо зажадав від єпископів відмовитися від шанування святих ікон. Святитель Еміліан перший твердо відповідав імператору, що питання іконовшанування може обговорюватися і вирішуватися лише у Церкві духовними особами, а не в царському палаці. У 815 році він був засланий у ув'язнення за православну віру, де й помер як сповідник.

Народне свято Різдвяний день або Пів-Івана

21 січня – Різдвяний день, у народі його ще називали Пів-Івана. Крім того, це свято відоме ще як "Проводи свят", що пов'язане з їх завершенням. Відзначається рівно за два тижні після Різдва Христового.

Іменини: Антон, Віктор, Володимир, Вольдемар, Георгій, Григорій, Дмитро, Євген, Єгор, Омелян, Ілля, Михайло, Юліан, Василіса, Домініка.

Теги: #21_січня
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