"Укргазвидобування" оголосило тендер на закупівлю 10 верстатів для капремонту свердловин за кредитні кошти ЄБРР

АТ "Укргазвидобування" оголосило про початок процедури закупівлі нових верстатів для капітального ремонту свердловин у рамках угод, укладених у 2020 році між групою "Нафтогаз", Міністерством фінансів України та Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).

"Тендер передбачає придбання п'яти верстатів вантажопідйомністю 125 тонн та ще п'яти вантажопідйомністю 180 тонн для проведення робіт на глибинах понад 5 км", – повідомила компанія на своєму сайті у четвер.

Як проінформував генеральний директор "Укргазвидобування" Олег Толмачов, у 2020 році компанія вже придбала п'ять нових верстатів, завдяки яким відновлює десятки свердловин на рік.

Однак для нарощування видобутку необхідно більше власної техніки, а під час повномасштабної війни, коли багато підрядників відмовилися надавати свої послуги в Україні, ця потреба ще більш актуалізувалася.

"Нові верстати дозволять збільшити кількість операцій на свердловинах, насамперед на виснажених родовищах. Завдяки їх покращеним характеристикам працівники нашого сервісного підрозділу зможуть виконувати потрібні операції на значних глибинах і там, де є складні геологічні умови", - зазначив Толмачов, слова якого наведено у повідомленні на сайті компанії.

При цьому очікується, що загалом зусилля компанії у цьому напрямку призведуть до підвищення ефективності вилучення залишкових запасів газу.

"Укргазвидобування" опублікувало оголошення про закупівлю верстатів 9 січня на платформі електронних закупівель ECEPP – офіційному тендерному майданчику ЄБРР

Процедура закупівлі відбувається відповідно до принципів та правил закупівель ЄБРР, тендерні пропозиції приймаються на платформі ЕСЕРР у термін до 14:00 (за лондонським часом) 10 березня 2023 року.

Як повідомлялося, укладена у 2020 році кредитна угода передбачає виділення ЄБРР EUR51,85 млн на оновлення парку верстатів із капітального ремонту свердловин АТ "Укргазвидобування", а також для впровадження енергоефективної технології на одному з промислів компанії.

Кредит надається двома траншами: по EUR36,4 млн та EUR15,45 млн. Термін погашення першого траншу становить дев'ять років, другого – 15 років. Відсоткова ставка плаваюча – шестимісячна EURIBOR + 1% річних.