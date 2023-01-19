РФ може привезти нові танки "Армата" в Україну з пропагандистською метою – британська розвідка

Російські окупанти, ймовірно, розглядають можливість розміщення невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україні, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

"Наприкінці грудня 2022 року на знімках було видно Т-14 на полігоні на півдні Росії: це місце було пов'язане з діями перед розгортанням операції в Україні. Це було після того, як проурядові російські ЗМІ стверджували, що Т-14 готуються до розгортання. Однак неясно, чи Росія перевезла цей тип в Україну", - йдеться у зведенні.

Водночас у розвідці зазначають, що будь-яке розгортання таких танків в Україні, ймовірно, буде ризикованим рішенням для РФ і якщо й буде здійснено, то з пропагандистською метою.

"Протягом 11 років розроблення програма супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про виробничі проблеми. Додатковим викликом для Росії є коригування свого логістичного ланцюжка для обслуговування Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки. Якщо Росія розгорне Т-14, то, найімовірніше, насамперед у пропагандистських цілях. Виготовлені вони, ймовірно, лише у кількох десятках екземплярів, а командири навряд чи довірятимуть машині у бою", - йдеться у повідомленні.