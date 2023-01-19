19 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 330 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 330 RUSSIAN AGRESSION

19 січня православний світ відзначає Хрещення Господнє (Богоявлення).

У світі - День ніжності до всіх істот, День апельсинових казок, День гарної пам'яті, Всесвітній день сиру "Кварк".

У США – День ідеальної ваги для жінок, День консервної бляшанки, День попкорну, День подяки зброї та День пам'яті конфедератів у Техасі.

В Ісландії - День чоловіка.

Хрещення Господнє

Свято Хрещення Господнього — одне з найдавніших свят християнської Церкви. Його встановлення належить ще до часів апостолів. Стародавня назва свята – Епіфанія – явище, або Теофанія – Богоявлення, також його називали свято Світла. Оскільки Бог приходить у світ цього дня, щоб явити світові Світло Неприступне.

Вважається, що саме цього дня Іван Предтеча охрестив Ісуса у річці Йордан.

Під час хрещення розкрилося небо і на Ісуса зійшов Святий Дух у вигляді голуба. При цьому було чути голос із неба: "Це мій син улюблений, якого я вподобав". Звідси ще одна назва свята – Богоявлення.

У Православній церкві свято належить до двонадесятих і завершує різдвяні святки.

Ще цього дня:

1825 - У США запатентована консервна бляшанка для зберігання харчових продуктів;

1903 - Оголошено проведення першої велогонки "Тур де Франс" - найпрестижнішого та найпопулярнішого спортивного велозмагання наших днів;

1906 - Побачив світ перший номер першого українського сатиричного журналу "Шершень";

1907 – У журналі "Вар'єте" з'явилися перші рецензії на кінофільми;

1938 - Американська фірма "General Motors" перша в світі розпочала серійне виробництво дизельних двигунів;

1946 - Створено Спілку українців у Великій Британії;

1955 – У США відбулася перша у світі телевізійна пресконференція;

1963 - Перший виступ гурту The Beatles на телебаченні;

1966 - Індіра Ганді стала третім прем'єр-міністром Індії;

1978 - У Німеччині випущено останній автомобіль "Фольксваген Жук" (у Мексиці випускався до 2003);

2012 - ФБР закрило сайт Megaupload;

2014 – Барикади у вогні на Грушевського;

2014 – У Києві на вулиці Грушевського розпочалося збройне повстання проти диктаторського режиму Януковича (Вогнехреща);

2017 - В Україні офіційно з'явилося Суспільне мовлення: зареєстровано Національну суспільну телерадіокомпанію України.

Іменини: Іван, Ян, Роман, Андрій, Лідія.