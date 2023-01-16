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18:35 16.01.2023

Борис Джонсон напише автобіографію про роки на посаді прем'єра Великої Британії

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Борис Джонсон напише автобіографію про роки на посаді прем'єра Великої Британії

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписав контракт на створення автобіографії, в якій він детально розповість про роки перебування на посаді глави уряду, повідомляє The Independent.

Джонсон уклав угоду із видавничою компанією HarperCollins на неназвану суму. Видавничий директор компанії Арабелла Пайк заявила, що мемуари Джонсона будуть "не схожі ні на що інше".

"З нетерпінням чекаю можливості попрацювати з Борисом Джонсоном, доки він писатиме розповідь про перебування на посаді під час деяких із найважливіших подій, які Сполучене Королівство спостерігало останнім часом", - сказала Пайк.

Наразі дата публікації книги не називається.

Торік Джонсону довелося піти у відставку з посади прем'єр-міністра внаслідок декількох скандалів, пов'язаних із ним та його міністрами. Очікувалося, що він спробує знову поборотися за посаду після відставки Ліз Трасс, однак він відмовився балотуватися на посаду прем'єра.

Теги: #джонсон #автобіографія

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