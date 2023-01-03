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20:54 03.01.2023

Помер головний редактор газети Верховної Ради "Голос України" Анатолій Горлов

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Помер головний редактор газети Верховної Ради "Голос України" Анатолій Горлов

На 75-му році життя пішов із життя головний редактор газети Верховної Ради "Голос України" Анатолій Горлов, який очолював газету з 2002 року, повідомляється на сайті Національної спілки журналістів України у вівторок.

НСЖУ висловила співчуття рідним та близьким журналіста: "Світла пам'ять справжньому журналісту та мужній людині".

Анатолій Горлов понад 40 років віддав журналістиці - працював редактором у Державному комітеті УРСР з питань телебачення та радіомовлення, у РАТАУ, у редакції "Голосу України" - першим заступником головного редактора, головним редактором.

Горлову присвоєно почесне звання "Заслужений журналіст України", він нагороджений орденами "За заслуги" ІІ та ІІІ ступеня, Почесною Грамотою Верховної Ради України, відзнакою Міністерства оборони України.

 

Теги: #голос_україни

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