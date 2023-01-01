1 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 312 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 312 RUSSIAN AGRESSION

1 січня – Новий рік за григоріанським календарем, Всесвітній день миру (День всесвітніх молитов за мир), День суспільного надбання.

У Литві – День прапора, у Словаччині – День виникнення Словацької республіки, у Чехії – День відновлення незалежної чеської держави. У Судані, Камеруні, Гаїті – День незалежності, в Італії – День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного Іллі Муромця Печерського.

Католицька церква – Торжество Пресвятої Богородиці.

Всесвітній день миру

Всесвітній день миру - католицьке свято, яке відзначається щорічно 1 січня у День торжества Божої Матері Марії.

8 грудня 1967 римський папа Павло VI проголосив Всесвітній день миру. У католиків це свято називається День всесвітніх молитов за мир. Упродовж кількох років його відзначали першого дня кожного нового року.

17 грудня 1969 року Генасамблея ООН проголосила Всесвітній день миру офіційним святом, під час якого віряни закликають Бога припинити всі війни та послати людям мир на Землі.

Спільним гаслом Всесвітнього дня миру стали слова: "Пробач, і ти знайдеш мир".

День суспільного надбання

"День суспільного надбання" відзначають щороку 1 січня, з 2004 року.

Свято та його дата пов'язані з тим, що згідно із законодавством багатьох країн, у перший день нового року до суспільного надбання переходять твори, період дії авторських прав на які спливає до цієї дати.

Ще цього дня:

1901 — Проголошено створення Австралійської Співдружності — федерації британських колоній всього континенту;

1909 — У Великій Британії проведені перші виплати пенсій;

1919 — Директорія УНР видала закон про автокефалію Української Православної Церкви;

1928 — Почала виходити газета "Розбудова нації", орган проводу українських націоналістів;

1940 — Азербайджанська писемність переведена на кириличний шрифт;

1950 — Згідно з американським планом "Троян", у цей день повинна була початися ядерна війна проти СРСР, але під час штабних випробувань від ідеї відмовилися через неготовність;

1954 — У США відбувся перший національний кольоровий телеефір;

1959 — Перемога Кубинської революції;

1983 — "Arpanet" змінила основний протокол з NCP на TCP/IP, що й привело до появи сучасного інтернету;

1984 — Засновано Industrial and Commercial Bank of China, один із найбільших банків світу;

1992 — Ірак визнав незалежність України;

1994 — Почала діяти НАФТА, найбільша в світі регіональна зона вільної торгівлі (США—Канада—Мексика);

1995 — Розпочала роботу Світова організація торгівлі;

1999 — Запроваджено безготівкове євро (Австрія, Бельгія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція);

2000 — Туркменістан перейшов з кирилиці на латинський алфавіт;

2001 — Безготівкове євро впроваджено в Греції;

2002 — Поява готівкового євро;

2007 — Болгарія та Румунія приєдналися до Європейського Союзу; болгарська, ірландська та румунська стали офіційними мовами ЄС (приєдналися до 20 інших мов); у Словенії впроваджено в обіг євро;

2008 — На Кіпрі та Мальті впроваджено в обіг євро;

2009 — У Словаччині впроваджено в обіг євро;

2011 — В Естонії впроваджено в обіг євро;

2014 — У Латвії впроваджено в обіг євро;

2015 — У Литві впроваджено в обіг євро;

2015 — Росія припинила дію двосторонньої секретної угоди з США у безпековій сфері зберігання збройових урану і плутонію. Згідно з цією угодою США підтримували безпеку на 18 ядерних об'єктах РФ, допомогли РФ знищити сотні застарілих боєголовок та АПЧ, сплачували зарплату російським працівникам, навчали персонал та інвестували понад 2 млрд USD.

Торжество Пресвятої Богородиці

1 січня у католиків свято, присвячене Діві Марії. Воно завершує Октаву Різдва і належить до свят, коли відвідування меси обов'язкове. Відоме з 4 століття.

Марія, мати Ісуса Христа, у християнській традиції - Богородиця і найбільша з християнських святих.

У католицькій традиції непорочне зачаття самої Діви Марії розглядається як природна умова, яка підготувала її до ролі матері Спасителя. Її свобода від гріха була особливою благодаттю, винятком із загального правила, привілеєм, яким, як стверджує католицька теологія, не було удостоєно жодної іншої живої істоти.

День пам'яті преподобного Іллі Муромця, Печерського

1 січня православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Іллі, чудотворця Муромського. Він був воїном і ченцем, служив за часів князювання Володимира Мономаха.

Все своє життя провів Ілля у походах, а наприкінці життя прийняв чернечий постриг у Києво-Печерській лаврі. Помер у 1188 році. Тут і спочивають його святі мощі.

Іменини: Григорій, Ілля, Тимофій.