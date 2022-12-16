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06:57 16.12.2022

16 грудня: Цей день в Україні та в світі

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16 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 296 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 296 RUSSIAN AGRESSION

16 грудня відзначають День кудлатих, День підкорення вершин, День невдахи, День аутсайдера, День світової німоти та тиші.

У Казахстані – День незалежності, у Бахрейні – Національний день, у Бангладеш – День незалежності, у Таїланді – День спорту.

Православне свято: пам'ять єпископа Івана Мовчальника.

День підкорення вершин

Цей день відзначають не лише альпіністи та скелелази – підкорювачі вершин у буквальному значенні слова. Це свято всіх, хто прагне нових вершин особистісного і кар'єрного зростання, ніколи не здається, не опускає руки на шляху до мети. А ще це дата – привід зібратися із силами та думками тим, хто постійно відкладає щось важливе на завтра.

Ще цього дня:

1913 - На студії "Кістоун Філм" молодий британський актор Чарлі Чаплін почав зніматися у своєму першому фільмі "Боротьба за життя", в якому зіграв маленького вусатого шахрая з моноклем;

1970 - Ухвалено Конвенцію про боротьбу з незаконним захопленням повітряних суден (Гаазька конвенція 1970 р.);

1979 - Уперше людина подолала звуковий бар'єр, пересуваючись поверхнею Землі (американський автогонщик Стен Барретт);

1989 - У Соціалістичній Республіці Румунії розпочалися антикомуністичні протести, що призвели до повалення диктатури Ніколає Чаушеску;

1991 - Верховна Рада Казахстану ухвалила закон про незалежність Республіки Казахстан;

1991 – Туреччина визнала незалежність України;

2014 - Росія розірвала двосторонню угоду із США від 1991 року зі співпраці у сфері контролю за ядерними відходами. Згідно цій угоді, яка весь час лишалася секретною, США допомагали Росії у гарантуванні безпеки зберігання збройових урану і плутонію, щоб запобігти їх розкраданню і потраплянню на чорний ринок ядерних матеріалів. США інвестували у відповідну російську інфраструктуру понад 2 млрд доларів.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять єпископа Івана Мовчальника. Він отримав прізвисько "Мовчальник", оскільки мовчав 40 років.

Отримавши від Бога цілительський дар, Іван день і ніч допомагав хворим людям, зцілюючи їх силою молитви.

Іменини: Аліса, Гаврило, Іван, Сава, Федір.

Теги: #16грудня
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