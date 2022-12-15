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19:38 15.12.2022

ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз

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ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз

Лидеры стран Евросоюза согласовали решение предоставить Боснии и Герцеговине (БиГ) статус страны-кандидата на вступление в союз, сообщил пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.

"Евросовет согласовал предоставление статуса страны-кандидата Боснии и Герцеговине", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере Лейтса.

Ранее государственный секретарь Франции по европейским вопросам Лоранс Бун заявил, что в ЕС достигли консенсуса по вопросу о предоставлении БиГ такого статуса.

 

Теги: #ес #босния #вступление #статус

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