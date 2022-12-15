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14:38 15.12.2022

Українська формула миру може бути реалізована за півроку – Зеленський

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Українська формула миру може бути реалізована за півроку – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українську формулу миру може бути реалізовано за півроку.

"За минулі півроку ми розробили і запропонували світові формулу миру, яка містить усе необхідне, щоб не лише припинити цю війну, а й щоб гарантувати – надійно і надовго, що не буде повторення такої чи початку будь-якої іншої війни в Європі. І я закликаю вас підтримати українську формулу миру!" - сказав він, виступаючи у четвер через відеозв'язок на засіданні Ради Євросоюзу.

"Усі ви знаєте її елементи – вони логічні та дієві й можуть бути реалізовані вже за наступні півроку. Для цього найближчим часом ми організуємо саміт – Global Peace Formula Summit. Я сподіваюся, що на цьому саміті побачимо всіх вас і ваше лідерство у світі", - наголосив Зеленський.

За його словами, "кожен із пунктів нашої формули миру дає змогу кожній сумлінній країні проявити своє лідерство – і допомогти в тій чи іншій конкретній меті. Фактично, це як меню – для проявів лідерства".

Теги: #формула_мира
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