12 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 292 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 292 RUSSIAN AGRESSION

12 грудня у світі відзначають Всесвітній день загального медичного забезпечення та Міжнародний день нейтралітету.

В Україні – День сухопутних військ

Православна церква вшановує пам'ять мученика Парамона Віфінського та з ним 370 мучеників.

День сухопутних військ України

Сухопутні війська Збройних Сил України були сформовані у 1996 році. За чисельністю становлять майже половину всіх ЗС України. Основу керівництва угрупуванням Сухопутних військ складають оперативні командування: "Південь" – зі штабом в Одесі, "Захід" – у Рівному та територіальне управління "Північ" – у Чернігові. До складу Сухопутних військ ЗСУ входять: механізовані та танкові війська, ракетні війська та артилерія, армійська авіація, аеромобільні війська, війська протиповітряної оборони.

Всесвітній день загального медичного забезпечення

Здоров'я – найважливіший аспект життя. Тому Міжнародна спільнота створює всі умови для того, щоб кожен мав доступ до своєчасної медичної допомоги. Всесвітній день загального медичного забезпечення був створений для того, щоб зробити все можливе, щоб у всіх країнах люди могли отримати доступ до потрібних ліків.

Зазначається на офіційному рівні під егідою ВООЗ з 2018 року.

Міжнародний день нейтралітету

Заснований Організацією Об'єднаних Націй у 2017 році. Цього дня проводяться різні заходи для кращої обізнаності суспільства з цієї теми. Нейтралітетом називають позицію країни, коли вона відмовляється від участі у військових діях. Така позиція допоможе зміцнити мир у всьому світі, а також налагодити дружні стосунки між різними країнами.

Ще цього дня:

1818 – У Полтаві відкрили Інститут шляхетних панянок;

1901 - Італійський винахідник Марконі провів перший вдалий сеанс трансатлантичного радіозв'язку - сигнал літери "s" абеткою Морзе було передано з Великої Британії до Ньюфаундленда (Канада);

1925 - У США відкрили готель "Мотель", який дав назву всім мотелям;

1955 – Британський інженер Кокерел запатентував перше судно на повітряній подушці;

1980 - Нафтовий магнат Гаммер за 5,28 мільйонів доларів купив на аукціоні в Лондоні датований 1508 роком 36-сторінковий зошит із нотатками Леонардо да Вінчі (найбільша ціна, заплачена будь-коли за рукопис);

1990 - Рішенням 14-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО у Банффі (Канада) до списку Світової спадщини ЮНЕСКО № 527 внесли перший український об'єкт під назвою "Софійський собор у Києві та прилеглі монастирські будівлі, Києво-Печерська лавра".

1991 – Незалежність України визнала Грузія;

1991 - Литва стала першою державою з колишніх радянських республік, яка встановила дипломатичні відносини з Україною;

1996 - Президент США Білл Клінтон призначив державним секретарем Мадлен Олбрайт, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді;

2007 - Національна Рада Словацької Республіки ухвалила Декларацію, яка засуджує Голодомор 1932-33 в Україні як акт винищення людства, вчинений тоталітарним сталінським режимом;

2008 - Швейцарія приєдналася до Шенгенської зони і стала 25 країною-учасницею угоди про безвізове переміщення.

Церковне свято

12 грудня – день пам'яті святого мученика Парамона Віфінського. Він, а з ним також 370 інших мучеників, постраждали за віру в Христа у 250 році під час правління імператора Деція. Правитель ув'язнив їх у в'язницю і тортурами змушував зректися віри і вклонитися язичницьким ідолам. Парамон був місцевим жителем, який побачив муки християн і відкрито повстав проти жорстокості імператора і визнав віру в Єдиного Істинного Бога. Після цього його разом із іншими християнами стратили.

Іменини: Олександр, Парамон.