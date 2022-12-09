Зеленський: Завдання України - залучити світ до реалізації мирної формули

Ключовим завданням України є залучення світу до реалізації мирної формули, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Із прем'єр-міністром Великої Британії обговорили результати візиту до Лондона першої леді Олени Зеленської, її виступ у британському парламенті. Від імені нашої держави Олена запропонувала Сполученому Королівству проявити лідерство саме у питанні справедливості - у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії", - сказав він.

Це, нагадав президент, "один із пунктів української формули миру і для мене дуже важливо бачити сьогодні у міжнародній комунікації, що глобальні лідери справді почули українські мирні пропозиції".

"Я нагадую, що українська формула миру - це десять пунктів: від ядерної безпеки до територіальної цілісності, від енергетичної безпеки до повернення всіх військовополонених та депортованих, які утримуються на території Росії. Це одне із ключових завдань для нашої держави - залучити світ до конкретної реалізації пунктів формули миру", - заявив Зеленський.