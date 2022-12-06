6 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 286 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 286 RUSSIAN AGRESSION

6 грудня – День Збройних Сил України.

У Фінляндії відзначають День незалежності, День Конституції в Іспанії, День поліції в Перу, в Казахстані – День прокуратури.

День святого Миколая у католиків, православна церква вшановує пам'ять святителя Митрофана.

День Збройних Сил

У 1991 році, після здобуття незалежності України, саме цього дня Верховна Рада ухвалила закон про Збройні сили країни.

Ще цього дня:

1240 - Війська монгольського хана Батия захопили Київ, а після його пограбування зруйнували;

1637 - Завершилося повстання Павлюка після бою між українськими козаками та польськими військами;

1877 - Вперше записаний людський голос. Його записав на фонографі американський винахідник Томас Едісон;

2000 — Відкритий ліверморій (стара назва — унунгексій) — хімічний елемент з атомним номером 116;

2003 — Засновано Львівський муніципальний духовий оркестр «Галицькі Сурми» (тоді — Оркестр ветеранів військово-оркестрової служби);

2008 — У Греції спалахнули масові заворушення через вбивство в Афінах поліцейським підлітка;

2017 — Адміністрація Дональда Трампа офіційно оголошує про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю.

Церковне свято

У церкві 6 грудня вшановують пам'ять святого Митрофана, який відомий як єпископ церкви, який жив приблизно у XVII-XVIII столітті.

Народився Митрофан у сім'ї благочестивих батьків, мав сина і був одружений. Овдовів у 40 років і вирішив вирушити в пустелю для того, щоб прийняти постриг і стати ченцем. Пізніше Митрофан стає настоятелем монастиря. Він дуже дбав про зміцнення позицій церкви, активно будував нові храми та вживав усіх заходів для того, щоб підвищити моральний та духовний рівень священнослужителів.

День Святого Миколая

Католики вшановують пам'ять святого Миколая, покровителя мандрівників і дітей. День святого Миколая має релігійне коріння та традиції святкування, вироблені у народі століттями. Різдвяні свята в Європі розпочинаються з Дня святого Миколая, що відзначається 6 грудня.

Про земне життя святого Миколая з історичних хронік відомо небагато. Народився він на території сучасної Туреччини, приблизно у 270 році, упокоївся 6 грудня 342 року.

Про добрі справи святого Миколая в народі складені перекази, що передаються з покоління до покоління. Вони розповідають про те, як святий Миколай допомагав бідним та знедоленим, а дітям таємно підкидав монетки та їжу у виставлені за двері черевички. Ще одна легенда розповідає про те, як він допоміг бідній дівчині вийти заміж за коханого, давши їй грошей на посаг.

У 10 столітті в Кельнському соборі в день пам'яті святого Миколая 6 грудня учням церковноприходської школи почали роздавати солодощі. А згодом у Німеччині в будинках стали вивішувати черевички чи шкарпетки для того, щоб святий Миколай поклав туди дітям подарунки. Ці традиції швидко розповсюдилися по всій Європі.

Іменини: Микола, Юрій.