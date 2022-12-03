3 грудня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 283 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 283 RUSSIAN AGRESSION

3 грудня у світі відзначають Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп'ютерної графіки, Міжнародний день боротьби з пестицидами, День народження смс-ки.

В Україні відзначають 300-річчя від дня народження Григорія Сковороди, видатного українського філософа, просвітителя-гуманіста, поета, педагога.

Православна церква вшановує пам'ять святого Прокла.

Є й інші свята сьогодні, є прикмети цього дня, які розкажуть вам багато про що, а є речі, які робити не можна.

Міжнародний день інвалідів

У 1992 році наприкінці Десятиліття інвалідів Організації Об'єднаних Націй (1983—1992) Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 47/3 проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів, з метою просування прав інвалідів у всіх сферах суспільного життя, а також привернення уваги широкого загалу до їх проблем.

Зазначене десятиліття було періодом підвищення поінформованості та вжиття заходів з метою покращення становища інвалідів та забезпечення для них рівних можливостей. Пізніше Генеральна Асамблея ООН закликала держави-члени ООН щорічно проводити заходи щодо Дня, маючи на увазі подальшу інтеграцію в життя суспільства осіб з інвалідністю.

Всесвітній день комп'ютерної графіки

На третій день грудня своє свято традиційно відзначають комп'ютерні графіки та дизайнери всього світу. Ідея його проведення, висунута 1998 року, належить американській компанії Alias.

Дата для Всесвітнього дня комп'ютерної графіки обрана у зв'язку з тим, що вона єдина у році починається зі знакового поєднання символів: 3D - 3 December.

Цікаву пропозицію дружно підтримали 3D-аніматори всіх країн. До святкування приєдналися такі міжнародні гіганти, як Adobe, nVidia, Wacom та багато інших компаній.

Міжнародний день боротьби з пестицидами

3 грудня населення планети відзначає Міжнародний день боротьби із пестицидами. Він був запущений Мережею боротьби з пестицидами (PAN International) у 1998 році на згадку про екологічну катастрофу, яка сталася 3 грудня 1984 року на пестицидному заводі в Бхопалі (Індія).

Девіз сьогоднішнього Дня: Пестициди - глухий кут цивілізації. Мета Дня – привернути увагу світової громадськості до вирішення проблем, що виникли внаслідок виробництва та використання цих небезпечних хімікатів.

День народження СМСки – 30 років тому відбулася перша у світі передача СМС-повідомлення

3 грудня 1992 року сталася важлива подія в історії розвитку технологій комунікації. Того дня відбулася перша у світі передача СМС-повідомлення.

Можливість передачі коротких текстових повідомлень, що отримала надалі широкого розповсюдження, лише підтверджує той факт, що подія стала знаковою в історії стільникового зв'язку.

Ідея створення такого сервісу виникла ще в середині 1980-х років, коли велися роботи зі створення стандарту GSM. Група європейських інженерів (вони представляли різні компанії з різних країн Європи) у рамках цього проєкту зробила вдалу спробу розробки та впровадження служби коротких повідомлень. Звідти ж з'явилася і абревіатура SMS (англ. Short Message Service), буквально – Служба коротких повідомлень.

Ще цього дня:

1967 - У ПАР проведена перша в історії медицини операція з пересадки серця; її провів професор Крістіан Барнард, хірург трансплантував серце смертельно пораненої 25-річної жінки 55-річному хворому;

1989 - У місті Прудентополіс (Бразилія) відкрито пам'ятник Тарасу Шевченку;

1991 – Незалежність України визнала Угорська Республіка, посольство Угорщини у Києві стало першим посольством іноземної держави в Україні;

2002 - У провінції Шаньдун (Китай) археологи відкрили царське поховання періоду династії Хань, в якому збереглося понад сотню постатей воїнів, коней і колісниць, зроблених із теракоти;

2004 - Верховний Суд України ухвалив рішення, згідно з яким результати виборів Президента України 21 листопада 2004 року були сфальсифіковані: дії Центральної виборчої комісії визнані незаконними, а протокол ЦВК - недійсним;

2010 - Уночі міліція та спецпідрозділ "Беркут" насильно демонтували наметове містечко протестувальників проти нового Податкового кодексу України на майдані Незалежності у Києві.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святого Прокла. Свято отримало назву на честь святого Прокла, який у 5 столітті служив архієпископом у Константинополі. Прокл навчався богослов'ю у Івана Золотоустого. Майбутній святий отримав глибоке знання Святого Письма, опанував ораторське мистецтво. Крім того, Прокл виявився свідком явлення апостола Павла святителю Івану. Єпископом Прокл став після смерті свого вчителя. У цьому сані він завзято проповідував християнство і викривав язичництво та єресь. Також він був відомий турботою про знедолених.

Під час патріаршества Прокла стався сильний землетрус, який зруйнував багато міст. Жителі Константинополя на чолі з Проклом виходили за місто і благали Бога про милість. Під час одного з таких молебнів якийсь хлопчик невідомою силою піднявся до неба, а потім повернувся на землю цілим і неушкодженим. Він розповів, що чув спів янголів. Коли народ повторив за хлопчиком слова почутої ним молитви, землетрус припинився.

Іменини: Іларіон, Олександр, Олексій, Ганна, Анатолій, Арсеній, Василь, Володимир, Григорій, Іван, Йосип.