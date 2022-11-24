Події

17:56 24.11.2022

Хмельницька АЕС підключила перший блок до енергосистеми України

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Хмельницька АЕС підключила перший блок до енергосистеми України

Хмельницька АЕС підключила перший блок потужністю 1000 МВт до енергосистеми України, повідомив голова ОВА Сергій Гамалій у своєму телеграм-каналі.

"О 13:53 перший блок нашої АЕС підключено до єдиної енергомережі України", - сказав він.

За його словами, енергосистема України приходить до тями від атак ворога. Розпочинається підключення споживачів до мережі.

Як повідомлялося, всі блоки Хмельницької АЕС (два сумарною потужністю 2000 МВт), Рівненської (чотири на 2835 МВт) та Південноукраїнської (три на 3000 МВт) були відключені 23 листопада через зниження частоти в енергосистемі України, що увійшла в блекаут після чергових масованих російських ракетних обстрілів у середу.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

Теги: #підключення #хмельницька_аес

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