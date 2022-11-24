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09:29 24.11.2022

Провідні юридичні компанії забезпечують юридичний супровід проєктів житла для переселенців

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Провідні юридичні компанії забезпечують юридичний супровід проєктів житла для переселенців

Провідні міжнародні та локальні юридичні компанії України надають pro bono консультації місцевій владі, окремим громадам щодо підготовки грантових проєктів реконструкції та нового будівництва житла для тимчасово переміщених осіб, повідомили в пресслужбі благодійного фонду "Житло для ВПО".

"Для подання таких проєктів на міжнародні гранти із відновлення та соціального забезпечення громади потребують якісної підготовки документації. Департаменти земельного права та угод із нерухомістю таких компаній як CMS, ADER HABER та Asters активно співпрацюють із благодійним фондом "Житло для ВПО" та забезпечують правовий супровід проєктів, які подаються на фінансування від профільного міністерства та міжнародних донорів, зокрема за програмою IFC", - повідомила директор фонду Ольга Соловей.

За її словами, зараз спільно з громадами Ірпеня, Кам'янця-Подільського та Деражні Хмельницької області та БТ "БФ "Житло для ВПО" команди профільних юристів активно працюють над механікою підготовки проєктів із залучення міжнародного фінансування.

Соловей додала, що в рамках роботи з ОТГ існує певний перелік важливих питань, які потребують професійного юридичного супроводу під час реалізації благодійних проєктів спільно з владою та міжнародними донорами. Насамперед йдеться про коректне оформлення земельних ділянок та об'єктів комунальної власності при наданні грантового фінансування, оформлення договірних відносин між усіма сторонами в реалізації проєктів, забезпечення прозорих процедур конкурсних закупівель та консультації щодо постійних змін законодавства.

"Ми боремося не лише на воєнному та економічному фронтах, а й у створенні заможних інститутів відповідно до стандартів ЄС. Для себе ми обрали допомогу громадам та місцевій владі у роботі з відновлення та створення можливостей для розселення ВПО. Також допомагаємо залучити міжнародних донорів, та для співпраці з ними громади мають провести "домашню роботу" та оформити проєкт відповідно до стандартів", - повідомила партнер практики нерухомості CMS Наталія Кушнірук.

Як пояснила партнер АТ ADER HABER Олександра Федотова, для роботи з грантами та донорською допомогою і благодійні організації та органи місцевої влади мають бути готові виконати низку вимог міжнародних донорів та організацій.

"Це стосується, насамперед, питань антикорупційної політики, відносин із підрядними та партнерськими організаціями, певними міжнародними стандартами ведення проєктів та етичним нормам. Не менш важливим є і залучення партнерів із досвідом роботи з міжнародними організаціями, не кажучи вже про знання англійської для спілкування з грантодавцями. Міжнародні юридичні команди можуть посилити здатність ОТГ у роботі з різними програмами, які дозволять реалізувати проекти житла для ВПО", - повідомила Федотова.

Теги: #житло #нерухомість #впо

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