21 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 271 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 271 RUSSIAN AGRESSION

21 листопада відзначають Всесвітній день привітань і Всесвітній день телебачення.

В Україні – День гідності та свободи і День десантно-штурмових військ, у Греції – день Збройних сил, в Італії – Мадонна делла Салюте, у Венесуелі – День студента, а у Бразилії – Національний день гомеопатії.

Православ'я: Святкування Собору Архистратига Михаїла.

День Гідності і Свободи

День Гідності і Свободи – свято в Україні, яке щорічно святкується 21 листопада на честь початку двох революцій: Помаранчевої (початок 22 листопада 2004 року) та Революції Гідності (акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року). Є наступником свята Дня Свободи, яке святкувалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції у 2005—2011 роках, доки не було скасовано указом президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День гідності і свободи.

Всесвітній день вітань

Всесвітній день привітань придумали у 1973 році брати-американці Майкл і Браєн Маккомак у розпал холодної війни, у відповідь на конфлікт між Єгиптом та Ізраїлем. День був потрібний як знак протесту проти посилення міжнародної напруженості.

Всесвітній день телебачення

Всесвітній день телебачення був проголошений Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1996 року, на ознаменування дати проведення в ООН першого Всесвітнього телевізійного форуму в 1996 році.

ООН заснувала цей День, визнаючи зростаючий вплив, який надає телебачення на процеси ухвалення рішень, привертаючи увагу всього світу до конфліктів і загроз миру та безпеці, а також його потенційну роль у фокусуванні уваги на інших великих проблемах, включно з економічними та соціальними питаннями.

У сучасному світі телебачення є символом зв'язку та глобалізації.

Мадонна делла Салюте

Мадонна делла Салюте в Італії — свято Діви Марії делла Салюте, яке проводиться на згадку про звільнення від чуми 1630-1631 років.

Цей день італійці пам'ятають і відзначають щороку 21 листопада. Основні урочистості на честь Мадонни делла Салюте відбуваються у Венеції. Мадонні присвячений храм, що височить на березі великого каналу, який був зведений якраз на згадку про порятунок від чуми. Його будівництво почалося 1631 року і тривало понад півстоліття — до 1681. Центральний вівтар храму прикрашений мармуровими статуями саме на тему чудесного визволення Дівою Марією міста від чуми.

Цього дня венеціанці відвідують храм Санта-Марія-делла-Салюте, до входу в який будують тимчасовий міст із човнів (або понтонний міст) через Великий канал. У храмі служать урочисту месу, а на вулиці, на прилавках наметів, продають усілякі сувеніри та солодощі.

Ще цього дня:

1916 - Потонув "Британнік", корабель-близнюк "Титаніка", налетівши на німецьку міну;

1918 - У Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, потім до Станіслава;

1919 - Було укладено "Договір між союзними державами та Польщею про Східну Галичину", який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов'язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1947 - У Нью-Йорку засновано Панамериканську українську конференцію. Наступного, 1948 р. було утворено Координаційний Осередок Українських Громадських Організацій у Європі. Після тривалої підготовки, у листопаді 1967 р. на з'їзді в Нью-Йорку створено Всесвітній Конгрес Вільних Українців (ВКВУ), який об'єднав усі крайові та міжкрайові організації діаспори;

1962 – Президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби;

2004 – В Україні проходив другий тур виборів Президента України. О 20.40 на Майдані Незалежності близько 20 тисяч прихильників кандидата в Президенти України Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Почалася Помаранчева революція;

2013 – В Україні розпочався Євромайдан.

Церковне свято

Святкування Собору Архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безплотних.

Святкування Собору Архистратига Божого Михайла та інших Небесних Сил безплотних встановлено на початку 4 століття на Помісному Лаодикійському Соборі, що проходив за кілька років до Першого Вселенського Собору. Відбувається свято 8 листопада (21 листопада за новим стилем) - в дев'ятому місяці від березня (з якого в давнину починався рік) - відповідно до числа 9 чинів Янгольських. Восьмий день місяця вказує на майбутній Собор усіх Сил Небесних у день Страшного Суду Божого, який святі отці називають "днем восьмим".

Іменини: Гаврило, Михайло, Павло, Рафаїл