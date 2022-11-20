20 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 270 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 270 RUSSIAN AGRESSION

20 листопада у світі відзначають Всесвітній день пам'яті жертв ДТП, День пам'яті трансгендерних людей, Всесвітній день дитини та День педіатра, а ще – День індустріалізації Африки.

В Україні – Свято III Універсалу (День проголошення УНР, 1917), у Канаді – День дитини, у В'єтнамі – День вчителя, в Аргентині – День суверенітету.

Православна церква вшановує пам'ять Феодота Анкірського.

Всесвітній день дитини

Відзначається щорічно 20 листопада. У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам запровадити святкування цієї дати як дня світового братства та взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення благополуччя дітей у всьому світі.

День педіатра

Турбота про здоров'я дитини стає однією з основних у житті батьків після появи світ малюка. Хороший дитячий лікар для батьків стає надійною опорою довгі роки. Турбота про майбутнє сім'ї, суспільства та держави – так можна охарактеризувати у глобальному масштабі працю та специфіку роботи дитячих лікарів.

Всесвітній день пам’яті жертв дорожніх аварій

За рішенням ООН третю неділю листопада оголошено Всесвітнім днем пам’яті жертв дорожніх аварій.

Він покликаний привернути увагу до сумного факту: у всьому світі в результаті дорожньо-транспортних подій щодня гине 3 тисячі чоловік і близько 100 тисяч отримують серйозні травми. Більша частина загиблих та постраждалих - молодь.

Мета цього дня полягає в тому, щоб вшанувати пам’ять жертв дорожньо-транспортних аварій та висловити співчуття членам їх сімей, а також ще раз нагадати державам про необхідність забезпечити безпеку дорожнього руху. Серед основних причин ДТП - перевищення швидкості, вживання алкоголю, відсутність програм технічного огляду транспортних засобів та пристроїв, що забезпечують безпеку водіїв і пасажирів.

Третій Універсал Української Центральної Ради

Третій Універсал Української Центральної Ради — державно-правовий акт, універсал Української Центральної Ради, що проголошував Українську Народну Республіку. Прийнятий 7 (20) листопада 1917 року в Києві.

Ще цього дня:

1943 – Під охороною УПА на Волині розпочалася Перша Конференція поневолених народів Східної Європи та Азії, на якій оформлено політичну організацію – Антибільшовицький Блок Народів (АБН);

1945 – У німецькому місті Нюрнберг розпочався міжнародний судовий процес над нацистськими діячами Третього Рейху;

1985 - Випущено Microsoft Windows 1.0;

1991 – Встановлено консульські відносини між Україною та Туреччиною;

1998 – Запуск першого модуля Міжнародної космічної станції (модуль "Зоря");

2003 – В Антарктиді знайдено кригу віком 900 тисяч років.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять Феодота Анкірського.

Феодот жив у III столітті у місті Мелетії. Він відкрито проповідував християнську віру. Був дуже добрим і в усьому допомагав християнам: впускав їх у свій дім для богослужіння, відвідував у в'язницях, викуповував, ховав. Якось він дістав із моря тіла 7 мучениць і поховав. Про це одразу ж розповіли правителю. Феодота піддали найжорстокішим тортурам, але він не зрікся віри, за що і був обезголовлений. Правитель наказав спалити його тіло, але буря, що піднялася, завадила цьому, і християни поховали його згідно звичаїв.

Іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Богдан, Валерій, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Євген, Єгор, Іван, Іларіон, Кирило, Костянтин, Максим, Михайло, Микола, Павло, Сергій, Теодор, Федір, Ян, Єлизавета.