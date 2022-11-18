18 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 268 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 268 RUSSIAN AGRESSION

18 листопада – Європейський день захисту дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства, в Україні – День сержанта ЗСУ, у Латвії та Марокко – День незалежності, у США – День народження Міккі Мауса.

Православна церква вшановує пам'ять святих мучеників Галактіона та Епістимії.

Ще цього дня:

1918 – Перемога під Мотовилівкою дивізії Січових стрільців Євгена Коновальця над загонами, вірними гетьману П.Скоропадському;

1918 – Проголошено незалежність Латвійської Республіки; першим главою уряду обрано Карліса Улманіса;

1928 - На екрани вийшов мультфільм "Пароплав Віллі" виробництва компанії Волта Діснея. Цей день вважають днем народження Міккі Мауса – символа компанії;

1932 - Постанова ЦК КП(б)У "Про заходи щодо посилення хлібозаготівель", згідно з якою за невиконання планів хлібозаготівель сільські господарства каралися натуральними штрафами, тобто конфіскацією 15-місячної норми м'яса, та Постановою Політбюро ЦК КП(б)У "Про ліквідацію контрреволюційних гнізд та розгромі куркульських груп".

1933 - Об'єднаний пленум Центрального комітету та Центральної контрольної комісії КП(б)У розглянув питання про "український націоналістичний ухил" та ухвалив постанову про припинення політики українізації;

1935 - У Ризі відкрито Монумент Свободи;

1990 – Мстислав Скрипник прибув із США до Києва, де у соборі св. Софії пройшла його інтронізація на патріарха УАПЦ;

2005 - Сенат США скасував обмежувальну зовнішньоторгівельну поправку Джексона-Вейніка для України;

2007 - Внаслідок вибуху метану на орендному підприємстві "Шахта ім. А. Ф. Засядька" (Донецьк) загинули 100 гірників (ще один згодом помер у лікарні).

Іменини: Григорій, Тихін, Тимофій.