Столтенберг: Ми не повинні недооцінювати можливості російських збройних сил

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг застерігає від недооцінювання можливостей російських збройних сил у війні агресії, яку вони ведуть проти України.

"Вихід Росії з Херсона демонструє неймовірну мужність українських Збройних сил. Але це також свідчить про важливість нашої тривалої підтримки Україні. Ми не повинні припуститися помилки, недооцінюючи Росію. Російські збройні сили мають значні можливості, так само як і велику кількість військ. Росія продемонструвала бажання зазнавати значних втрат", - сказав він у понеділок у Гаазі на пресконференції в рамках візиту до Нідерландів.

Генсек також констатував, що російські війська "демонструють надзвичайну жорстокість". "Світ бачив жахливі сцени зі звільнених територій, так само як і невибіркові атаки на цивільних і критичну інфраструктуру. Найближчі місяці будуть важкими. Мета Путіна - залишити Україну цієї зими в холоді й темряві. Тому ми маємо продовжувати робити те, що ми робимо", - сказав Столтенберг.

Він подякував Нідерландам за додаткові 20 млн євро, які буде спрямовано до трастового фонду НАТО для України для закупівлі палива, теплого одягу, медичних препаратів і антидронових систем.

"Сьогодні ми також обговорили підготовку зустрічі міністрів оборони в Бухаресті. Це буде важливою можливістю обговорити нашу підтримку України, так само як і інших партнерів, які стикаються з російською агресією і тиском, - Боснії та Герцеговині, Грузії та Молдови.