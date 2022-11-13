13 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 263 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 263 RUSSIAN AGRESSION

13 листопада відзначають Міжнародний день сліпих та Всесвітній день доброти.

В Україні – День виноградарів, виноробів та садівників, День народження Центральної виборчої комісії.

Православна церква: пам'ять преподобних Спиридона та Никодима.

Католицька церква: день пам'яті Аббона Флерійського, ченця бенедиктинського ордену, абата монастиря Флері у Франції, видатного церковно-політичного діяча, прихильника Клюнійської реформи, вченого-енциклопедиста, Гомобона Тучинго Кремонського, праведного, мирянина і пам'ять Миколая I, папи римського.

День виноградарів, виноробів та садівників

Нове професійне свято з 2020 року відзначають щороку в другу неділю листопада.

Його метою є "вшанування працівників виноградно-виноробної та садівничої галузей, заохочення їх досягнень та популяризація українського садівництва, виноградарства та виноробства".

Міжнародний день сліпих

Свято створено Всесвітньою організацією охорони здоров'я. День обрано на честь французького педагога Валентина Гаюї (народився 13 листопада 1745 року). Саме він запровадив особливий шрифт, який допоміг сліпим людям читати та вчитися. У 1784 році Гаюї навіть відкрив своїм коштом першу школу, названу "Майстернею трудящих сліпих", в якій навчалися виключно незрячі учні.

Всесвітній день доброти

Свій початок цей день бере в 1997 році, коли в Японії створили волонтерський "Всесвітній рух за доброту". Він не мав жодного політичного чи релігійного спрямування. Спочатку до нього належали лише представники тихоокеанського регіону, але сьогодні географія значно розширилася. Офіційно Всесвітній день доброти було засновано 2000 року в Токіо.

Ще цього дня:

1918 – Уряд Гетьмана Павла Скоропадського звільняє з в'язниці Симона Петлюру, який одразу поїхав до Білої Церкви організовувати повстання;

1918 – Почалося таємне засідання Української національної спілки, на якому створено Директорію УНР – вищий орган державної влади;

1918 – У Львові Українська національна рада ухвалила тимчасовий основний закон, яким проголошено Західноукраїнську Народну Республіку;

1945 - У Франції Шарль де Голль обраний главою Тимчасового уряду;

1956 - Почала працювати найбільша в Європі нова мартенівська піч № 8 на металургійному заводі ім. Ворошилова в Івано-Франківську;

1971 - Виведено на орбіту навколо Марса перший міжпланетний космічний апарат, перший штучний супутник Марса ("Марінер-9", США);

1980 – Американський космічний апарат "Вояджер-1" передав на Землю перші фотографії Сатурна великим планом;

1994 – За результатами референдуму Швеція вступила до ЄС;

1997 – Відбулося перше в історії засідання Центральної виборчої комісії України (цей день вважають датою створення ЦВК України).

2007 - Європарламент дав згоду на набуття чинності угод Євросоюзу з Україною про спрощення візового режиму та реадмісію;

2015 – Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій дискваліфікувала Росію – зупинила участь Всеросійської федерації легкої атлетики у всіх міжнародних змаганнях на невизначений час через систематичні зловживання допінгом.

Церковне свято

День пам'яті преподобних Спиридона та Никодима, просфорників Печерських. За легендами, жили вони у XII столітті у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря. Їхнім послухом було випікання просфор, чим вони й опікувалися упродовж 30 років.

Якось святі здійснили справжнє диво – піч спалахнула, і вогонь почав швидко поширюватися. Їм вдалося не лише згасити полум'я, а й вийти з нього неушкодженими. Саме тому в народі Никодима та Спиридона вважають захисниками будинку від пожежі.

Іменини: Олександр, Олексій, Анатолій, Артем, Василь, Всеволод, Дем'ян, Іван, Інокентій, Кузьма, Леонід, Микола, Петро, Роман, Сава, Сергій, Станіслав, Степан, Теодор, Трохим, Федір, Яків, Ян.