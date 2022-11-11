Події

11:02 11.11.2022

США проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня

1 хв читати
США проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня

США наступного тижня проведуть сьоме засідання у форматі "Рамштайн" за участю понад 50 країн, повідомила заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінг.

"Крім того, говорячи трохи наперед, наступного тижня держсекретар проведе сьоме засідання Контактної групи з оборони України. Ця зустріч відбудеться віртуально тут, у Пентагоні, і дасть змогу держсекретареві й міністрам оборони майже 50 країн обговорити зусилля щодо забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії", - сказала Сінг на брифінгу в четвер.

Теги: #рамштайн

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:25 25.10.2022
Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

Фінансовий "Рамштайн" необхідно створити до кінця 2022 року - Шмигаль

11:46 25.10.2022
Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

Фінансовий "Рамштайн" має діяти під головуванням ЄС, США та України із залученням міжнародних фінансових організацій - Шмигаль

13:16 13.10.2022
Розуміння того, що, коли і як можуть поставити Україні партнери, щоб закрити небо, буде наступного місяця - Резніков

Розуміння того, що, коли і як можуть поставити Україні партнери, щоб закрити небо, буде наступного місяця - Резніков

17:11 12.10.2022
У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARSII - Міноборони Німеччини

У найближчі кілька тижнів Україні буде передано більше PzH2000 та MARSII - Міноборони Німеччини

15:22 12.10.2022
Контактна група у форматі "Рамштайн" продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України - Остін

Контактна група у форматі "Рамштайн" продовжуватиме підвищувати оборонні можливості України - Остін

14:48 12.10.2022
Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

Резніков: Перший пункт на порядку денному зустрічі у форматі "Рамштайн" - посилення ППО України

12:49 12.10.2022
У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

19:31 11.10.2022
Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

Резніков зустрінеться з міністрами оборони НАТО та Контактною групою у форматі "Рамштайн"

20:21 29.09.2022
Контактна група з оборони України збереться 12 жовтня у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

Контактна група з оборони України збереться 12 жовтня у форматі "Рамштайн" у Брюсселі

13:59 29.09.2022
США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

США та союзники обговорили плани нарощування виробництва зброї для України - Пентагон

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

Правоохоронці проводять обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова - джерело

У Києві з 12:00 п'ятниці скасовуються аварійні й повертаються погодинні графіки відключення електроенергії - CEO YASNO

Із-під завалів будинку в Миколаєві дістали вже шістьох загиблих

Наша дружба навіки - Зеленський у відеозверненні до польського народу

ОСТАННЄ

Кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва сягнула 7 людей - К.Тимошенко

У Черкасах відновлюють роботу обидва ресторани McDonald's

Мінфін виплатив Нацбанку 19,5 млрд грн за інфляційними ОВДП

У Харкові двоє підлітків поранені внаслідок вибуху касетного боєприпасу

Україна та США працюватимуть над синхронізацією санкцій

"ЛУН Місто" запустило карту сервісних закладів з автономним живленням

Затримка із завершенням будівництва майже 70% новобудов може становити більше ніж рік

Більшість українців із розумінням ставляться до співгромадян, котрі виїхали з країни після вторгнення РФ, і не засуджують їх

У Києві презентували проєкт відродження Маріуполя після деокупації, "Метінвест" має намір відновити метпідприємства

Правоохоронці проводять обшуки в голови бюджетного комітету ВР Арістова - джерело

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА