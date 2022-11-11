11 листопада: Цей день в Україні та в світі
ДЕНЬ 261 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 261 RUSSIAN AGRESSION
11 листопада святкують Всесвітній день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу, Всесвітній день міні-лиж, Всесвітній день орігамі і День написання паперових листів.
У Франції та Бельгії – День перемир'я, у Великій Британії та країнах Співдружності – День закінчення Першої світової війни, у Китаї – День холостяків, у Латвії – День Лачплесиса, у Польщі – Національне свято незалежності, у США – День ветеранів.
Православна церква вшановує пам'ять святих Анастасії та Авраамія.
Міжнародний день енергозбереження
Дата заснована за ініціативи міжнародного шкільного проєкту з використання ресурсів та енергії SPARE у 2008 році, щоб розповісти людям про важливість розумного та раціонального енергоспоживання і дбайливого підходу до використання природних ресурсів.
День холостяків
Поява свята пов'язана із традиціями Нанкінського університету, коли наприкінці 1990-х років молоді люди збиралися у чоловічому колі, щоб весело провести час. З того часу традиції свята не змінилися і полягають у зустрічах за обідом молодих людей, які не встигли пов'язати себе шлюбними путами.
Ще цього дня:
1909 - Почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Харборі;
1917 – Український полк, сформований із делегатів ІІІ Всеукраїнського військового з'їзду, придушив більшовицьке повстання у Києві;
1918 - Близько 5 години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі було підписано Комп'єнське перемир'я, що означало капітуляцію Німецької імперії та кінець Першої світової війни;
1925 - Вийшла перша платівка Луї Армстронга;
1930 - Запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;
1940 – У США випущено перші автомобілі "Джип";
1952 - У Каліфорнії продемонстровано дію першого відеомагнітофона;
1972 – США закрили свою останню військову базу у В'єтнамі;
1973 - Ізраїль та Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними;
1978 - Міністерство освіти УРСР видало директиву: "вдосконалити вивчення російської мови у загальноосвітніх школах республіки" (посилення русифікації);
1983 – Студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп'ютерний вірус;
1987 - Картину Ван Гога "Іриси" продано за рекордну суму - $53,6 млн;
1990 - Набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин;
1994 - Білл Гейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів);
1999 – До Асамблеї Республіки Португалія директор лісабонського зоопарку привів лева та тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи;
Іменини: Авраамій, Анастасія, Анна, Герман, Кирило, Клавдій, Марія, Феодосій.