11 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 261 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 261 RUSSIAN AGRESSION

11 листопада святкують Всесвітній день енергозбереження, Всесвітній день шопінгу, Всесвітній день міні-лиж, Всесвітній день орігамі і День написання паперових листів.

У Франції та Бельгії – День перемир'я, у Великій Британії та країнах Співдружності – День закінчення Першої світової війни, у Китаї – День холостяків, у Латвії – День Лачплесиса, у Польщі – Національне свято незалежності, у США – День ветеранів.

Православна церква вшановує пам'ять святих Анастасії та Авраамія.

Міжнародний день енергозбереження

Дата заснована за ініціативи міжнародного шкільного проєкту з використання ресурсів та енергії SPARE у 2008 році, щоб розповісти людям про важливість розумного та раціонального енергоспоживання і дбайливого підходу до використання природних ресурсів.

День холостяків

Поява свята пов'язана із традиціями Нанкінського університету, коли наприкінці 1990-х років молоді люди збиралися у чоловічому колі, щоб весело провести час. З того часу традиції свята не змінилися і полягають у зустрічах за обідом молодих людей, які не встигли пов'язати себе шлюбними путами.

Ще цього дня:

1909 - Почалося будівництво головної бази ВМС США на Перл-Харборі;

1917 – Український полк, сформований із делегатів ІІІ Всеукраїнського військового з'їзду, придушив більшовицьке повстання у Києві;

1918 - Близько 5 години ранку в штабному вагоні маршала Фоша в Комп'єнському лісі було підписано Комп'єнське перемир'я, що означало капітуляцію Німецької імперії та кінець Першої світової війни;

1925 - Вийшла перша платівка Луї Армстронга;

1930 - Запатентований газовий холодильник, винахід Альберта Ейнштейна та Лео Сіларда;

1940 – У США випущено перші автомобілі "Джип";

1952 - У Каліфорнії продемонстровано дію першого відеомагнітофона;

1972 – США закрили свою останню військову базу у В'єтнамі;

1973 - Ізраїль та Єгипет підписали договір, що завершив війну між ними;

1978 - Міністерство освіти УРСР видало директиву: "вдосконалити вивчення російської мови у загальноосвітніх школах республіки" (посилення русифікації);

1983 – Студент Массачусетського університету Фред Коен продемонстрував перший у світі комп'ютерний вірус;

1987 - Картину Ван Гога "Іриси" продано за рекордну суму - $53,6 млн;

1990 - Набула чинності Міжнародна конвенція про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних і психотропних речовин;

1994 - Білл Гейтс на аукціоні в Нью-Йорку заплатив $30,8 млн за рукопис Леонардо да Вінчі (рекордна ціна для рукописів);

1999 – До Асамблеї Республіки Португалія директор лісабонського зоопарку привів лева та тигра на знак протесту проти слабкого фінансування його установи;

Іменини: Авраамій, Анастасія, Анна, Герман, Кирило, Клавдій, Марія, Феодосій.