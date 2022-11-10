10 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 260 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 260 RUSSIAN AGRESSION

10 листопада святкують Всесвітній день науки, Всесвітній день молоді, Міжнародний день бухгалтера, Всесвітній день якості.

У Бразилії – Національний день пшениці, в Аргентині – День традицій, у Туреччині – День пам'яті Ататюрка, США – День народження морської піхоти, в Індонезії – День героїв.

Православна церква вшановує пам'ять Святої Параскеви.

Ще цього дня:

1926 – У Берліні відкрито Український науковий інститут;

1928 – У Києві відкрито будинок-музей Тараса Шевченка;

1989 - У Львові відбулися установчі збори Товариства "Надсяння", які репрезентують українців, депортованих з українських етнічних територій, "переданих" Польщі після Другої світової війни;

1975 - Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму (це рішення було відкликано 16 грудня 1991 року);

1992 – Російські війська увійшли до Інгушетії;

1993 - Групою сектантів "Білого братства", очолюваного Мариною Цвігун (Марія Деві Христос), та Юрієм Кривоноговим (Іван Свамі), було проголошено "кінець світу" та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності "Білого братства" та викликало низку самогубств шанувальників секти в Україні та країнах СНД;

1993 – В Україні заборонені всі воєнізовані недержавні організації;

1994 – Ірак визнав незалежність Кувейту;

2004 – Центрвиборчком України оголосив остаточні результати першого туру виборів Президента України: Віктор Ющенко набрав 11 125 395 голосів (39,87 %), Віктор Янукович – 10 969 579 голосів (39,32 %). Другий тур голосувань призначено на 21 листопада 2004 року;

2009 – Запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм до Об'єднаної енергосистеми України).

Церковне свято

10 листопада - День святої Параскеви, християнської великомучениці, яка жила в 3 столітті в Малій Азії. За переказами, Параскева народилася в родини багатого сенатора, але вже в юності вирішила вести аскетичне життя. Коли імператор Діоклетіан почав гоніння на християн, святу Параскеву схопили, зазнали жорстоких мук і обезголовили.

Іменини: Арсеній, Георгій, Дмитро, Іван, Максим, Нестор, Микола, Степан, Терентій, Ганна.