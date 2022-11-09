Старт американської місії Artemis 1 до Місяця перенесено на 16 листопада - NASA

Запуск ракети-носія Space Launch System (SLS) з космічним кораблем Orion до Місяця в рамках місії Artemis 1 ("Артеміда-1") перенесено з 14 на 16 листопада через шторм "Ніколь", що насувається на Флориду, повідомило Національне управління США з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA).

"NASA продовжує відстежувати тропічний шторм "Ніколь" і ухвалило рішення перенести старт місії Artemis 1 на середу, 16 листопада, очікуючи безпечних умов для повернення до роботи співробітників, а також проведення перевірок після проходження шторму", - йдеться у повідомленні космічного відомства.

Беручи до уваги очікувані погодні умови, управління визнало найбезпечнішим варіантом залишити ракету на стартовому майданчику, вживши заходів для її захисту від можливих наслідків шторму. Згідно з останніми прогнозами, найбільшу небезпеку для неї становлять сильні пориви вітру, проте, на думку інженерів, конструкція ракети зможе витримати їх.

Запуск заплановано здійснити зі стартового майданчика 39B космічного центру імені Кеннеді у двогодинне стартове вікно, що відкриється о 01:04 за часом Східного узбережжя США. У разі запуску цього дня корабель після завершення місії приводниться в Тихому океані 11 грудня. Резервною датою старту називають 19 листопада.

Спочатку запуск мав відбутися 29 серпня, проте під час зворотного відліку фахівці виявили витік рідкого водню під час заправки першого ступеня SLS, через що старт довелося скасувати. Потім старт неодноразово переносився з різних причин, зокрема через ураган "Іен", що обрушився на Флориду наприкінці вересня.

У рамках тестової місії Artemis 1 космічний корабель Orion у непілотованому режимі має попрямувати до Місяця та пробути на орбіті кілька тижнів. Потім корабель має повернутися до Землі та приводнитися в Тихому океані біля берегів Каліфорнії.

Тестовий політ має продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

Ракета-носій SLS, розроблена корпорацією Boeing, на сьогодні є найпотужнішою у світі. У базовій версії вона здатна виводити на орбіту 95 тонн корисного навантаження. Перспективні модифікації ракети-носія мають забезпечити збільшення вантажопідйомності до 130 тонн.

За планом американського космічного агентства, у 2024 році планується здійснити місію Artemis 2, в рамках якої до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів.

Програма Artemis була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета - повернення американських астронавтів на місячну поверхню через 53 роки після останньої місії, будівництво близькомісячної станції та підготовка умов можливої колонізації Місяця в майбутньому.