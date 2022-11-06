6 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 256 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 256 RUSSIAN AGRESSION

6 листопада – Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів, Міжнародний день пам'яті тварин, що загинули від рук людини та День саксофона.

В Україні – День визволення Києва під час Другої світової війни і День працівника соціальної сфери, у Швеції – День прапора і День народження короля Густава Адольфа. У Марокко – День зеленого маршу, а у Фінляндії – День фінсько-шведської спадщини.

Православна церква згадує ікону "Всіх скорботних Радість", День пам'яті святителя Атанасія, патріарха Царгородського.

Міжнародний день запобігання експлуатації довкілля під час війни та збройних конфліктів

Цей день з'явився у календарі згідно з резолюцією 56-ї сесії Генасамблеї ООН і відзначається з 2001 року. Погіршення стану екосистеми спостерігається тривалий час після припинення конфліктів і завдає шкоди не одному поколінню. Резолюція закликає держави та міжнародні організації відзначати цей день, просить Генерального секретаря забезпечити виконання цієї резолюції та сприяти розповсюдженню інформації про неї.

День пам'яті тварин, які загинули від рук людини

Ухвалена в 1987 році Європейська конвенція щодо захисту свійських тварин визнає наявність у людини морального обов'язку перед тваринами, а в багатьох країнах законодавством передбачено кримінальну відповідальність за жорстоке поводження з ними. Тим не менше, досі тварини в усьому світі стають жертвами людської жорстокості. Тому за ініціативи зоозахисників і було започатковано День пам'яті тварин, які загинули від рук людини.

Ще цього дня:

1960 – У Києві впроваджено першу чергу метрополітену – 5-кілометрова ділянка Святошино-Броварської лінії поєднала станції "Вокзальна", "Університет", "Хрещатик", "Арсенальна", "Дніпро";

1962 - Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка засудила расистську політику апартеїду в Південно-Африканській Республіці та закликала всіх членів ООН припинити будь-які економічні та військові відносини з ПАР;

1964 – Запроваджено в експлуатацію Тернопільський фарфоровий завод;

1980 – У Миколаєві збудовано новий Інгульський міст, його довжина становила 485 метрів;

1984 – На президентських виборах у США переконливу перемогу вдруге здобув республіканець Рональд Рейган;

1987 - У Києві відкрито 28-у станцію метрополітену - "Ленінська" ("Театральна");

1991 - Розпущено Комуністичну партію Радянського Союзу;

1999 – В Австралії 54,5% виборців висловилися проти проголошення країни республікою, знову визнавши формальним главою держави британського монарха;

2012 - Президента США Барака Обаму було переобрано на другий термін.

Церковне свято:

Святитель Атанасій I, патріарх Константинопольський, народився в Адріанополі (нинішня територія Туреччини). В юності покинув будинок і пішов у Фессалоніки, де прийняв монастирський постриг під ім'ям Акакій.

Незабаром він пішов на святу гору Афон і став братом в обителі Есфігменській. Там він три роки служив трапезарем – ченцем, який стежить за трапезою. Здобув повагу братії за стійкість віри та благодійність.

Щоб уникнути похвал, Акакій виявив смирення і пішов з Афона спочатку до Єрусалима, а потім на Патрійську гору, де тривалий час перебував у самітництві. За деякий час він пішов на Галантійську гору в монастир блаженного Лазаря, де прийняв великий ангельський образ з ім'ям Атанасій, отримав священний сан і став еклесіархом (охоронцем храму). Тут святий удостоївся Божественного одкровення: у розп'яття він чув голос Господній, який покликав його до пастирського служіння.

За пропозицією імператора Андроніка Палеолога, Собор архієреїв та кліриків у 1289 році одностайно обрав святого Атанасія на кафедру Вселенської Церкви. До кінця життя святий знову удостоївся бачити Христа: Господь докорив йому, що свій пастирський обов'язок Атанасій виконав не до кінця. Обливаючись сльозами, святий покаявся у своїй малодушності і отримав від Господа прощення та дар чудотворення. Помер Атанасій у віці 100 років.

Іменини: Олександр.