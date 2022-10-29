29 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 248 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 248 RUSSIAN AGRESSION

29 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби з інсультом, Міжнародний день псоріазу, День самітника, День цементу.

В Україні – День військового фінансиста Збройних Сил України, у Туреччині – День проголошення Республіки, у Камбоджі – День коронації. У США – Національний день вівсянки та Національний день кішки. У Ліберії – День молоді.

Православна церква вшановує пам'ять преподобного мученика Лонгіна Сотника.

День військового фінансиста

Свято встановлено в 1999 році, а датою обрано 29 жовтня - в цей день було створено Фінансове управління головного оборонного відомства України.

Головне завдання фінансової служби ЗС України – забезпечення своєчасних виплат фінансового забезпечення та грошових винагород військовослужбовцям, а також цільового та ефективного використання коштів, виділених на оборону держави.

Всесвітній день боротьби з псоріазом

Всесвітній день боротьби з псоріазом засновано у 2004 році за ініціативи Міжнародної федерації асоціацій псоріазу IFPA. Головні його завдання — підвищити поінформованість суспільства про псоріаз як проблему, з якою щодня стикається понад 125 млн осіб у всьому світі.

Псоріаз - хронічне захворювання, яке вражає переважно шкіру. При псоріазі на шкірі утворюються червоні, надмірно сухі, підняті над поверхнею шкіри плями, які завдають фізичного та психологічного дискомфорту. Іноді псоріаз супроводжується запаленням суглобів та сполучної тканини (т.зв. псоріатичний артрит). Це не інфекційне захворювання і не передається від людини до людини; Точні причини його невідомі, і поки псоріаз неможливо вилікувати повністю, методи лікування спрямовані на те, щоб домогтися ремісії та покращити якість життя хворих.

Всесвітній день боротьби з інсультом

Всесвітній день боротьби з інсультом також відзначається 29 жовтня. Ця глобальна кампанія присвячена поширенню інформації про таке захворювання, як інсульт, та заходи його профілактики.

Багато хто вважає, що інсульт – гостре порушення мозкового кровообігу – захворювання літніх людей. І це вірно, але лише почасти. Останнім часом все частіше фіксуються інсульти у молодих людей, підлітків і навіть дітей. Більшість жертв інсульту все ще складають літні люди, але захворювання стрімко "молодшає".

Існують певні фактори ризику, що підвищують ймовірність інсульту. До них належить підвищений артеріальний тиск, миготлива аритмія, підвищений рівень шкідливого холестерину, куріння. Однак іноді інсульт трапляється і в абсолютно здорових, начебто, людей. Саме тому дуже важливо знати основні симптоми інсульту та правила надання першої допомоги при інсульті.

Ще цього дня:

1914 – Перемога Українських Січових стрільців у бою на горі Ключ під Сколе;

1923 – Заснування Турецької Республіки;

1955 – У м. Севастополь вибухнув та затонув радянський лінкор "Новоросійськ", загинули 614 осіб;

1998 - У США був запущений у космос найстаріший астронавт - Джон Глен (у віці 77 років і 103 днів);

2011 - У Львові відкрито стадіон "Арена Львів" для проведення матчів футбольного Євро-2012;

2015 - Влада Китаю оголосила про завершення політики "Одна родина - одна дитина", яка була запроваджена в 1979 році.

Церковне свято

Сьогодні православна церква згадує мученика Лонгіна Сотника, який походив із Каппадокії. У народі його вважали цілителем очних захворювань та захисником будинку від нечисті. Вважалося, що він стоїть біля воріт будинку та захищає житло.

Іменини: Віола, Єфросинія, Леонтій, Лонгін, Мал, Терентій.