Зеленський отримав нагороду "Oxi Courage Award" як символ загальної перемоги демократії

Президент Володимир Зеленський отримав нагороду "Oxi Courage Award", церемонія вручення якої відбулася в Інституті миру США, повідомила посол України Оксана Маркарова.

"Мала честь отримати нагороду Oxi Courage Award для нашого президента Володимира Зеленського, урочиста церемонія вручення якої відбулася сьогодні в Інституті миру США. Щиро вдячні Washington Oxi Day Foundation за відзнаку і Mike Manatos за значиму подію і фокус на боротьбу України, яка зараз є визначальною для вільного світу", - написала Маркарова у фейсбуці.

Вона зазначила, що "світове визнання надихаючої мужності, що її народ України та Президент Зеленський показали в ході нашої визвольної війни - це потужний сигнал єдності наших друзів з Україною і впевненості у нашій перемозі. Спільній перемозі демократії над тиранією та світла над темрявою".

Маркарова порівняла ситуацію навколо України з подіями Другої світової війни та навела цитату 32-го президента США Франкліна Рузвельта.

"Це дуже символічно, адже, слово "Oxi" грецькою означає "ні". Саме це Прем’єр-міністр Греції відповів на ультиматум гітлерівських сил про капітуляцію 28 жовтня 1940 року. "Коли весь світ втратив надію, грецький народ наважився кинути виклик непереможності німецького монстра, протиставивши йому гідність та дух свободи", - наголосила посол.

Вона наголосила, що нагороду Зеленському представив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid0EaSijbDs7fLHSwRZQj4dmpnQcVQf2M2aHfPrSDPqQV3PB1woSARdaTBGViVhTJS1l