Події

07:23 28.10.2022

Зеленський отримав нагороду "Oxi Courage Award" як символ загальної перемоги демократії

1 хв читати

Президент Володимир Зеленський отримав нагороду "Oxi Courage Award", церемонія вручення якої відбулася в Інституті миру США, повідомила посол України Оксана Маркарова.

"Мала честь отримати нагороду Oxi Courage Award для нашого президента Володимира Зеленського, урочиста церемонія вручення якої відбулася сьогодні в Інституті миру США. Щиро вдячні Washington Oxi Day Foundation за відзнаку і Mike Manatos за значиму подію і фокус на боротьбу України, яка зараз є визначальною для вільного світу", - написала Маркарова у фейсбуці.

Вона зазначила, що "світове визнання надихаючої мужності, що її народ України та Президент Зеленський показали в ході нашої визвольної війни - це потужний сигнал єдності наших друзів з Україною і впевненості у нашій перемозі. Спільній перемозі демократії над тиранією та світла над темрявою".

Маркарова порівняла ситуацію навколо України з подіями Другої світової війни та навела цитату 32-го президента США Франкліна Рузвельта.

"Це дуже символічно, адже, слово "Oxi" грецькою означає "ні". Саме це Прем’єр-міністр Греції відповів на ультиматум гітлерівських сил про капітуляцію 28 жовтня 1940 року. "Коли весь світ втратив надію, грецький народ наважився кинути виклик непереможності німецького монстра, протиставивши йому гідність та дух свободи", - наголосила посол.

Вона наголосила, що нагороду Зеленському представив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

Джерело: https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid0EaSijbDs7fLHSwRZQj4dmpnQcVQf2M2aHfPrSDPqQV3PB1woSARdaTBGViVhTJS1l

 

 

Теги: #зеленский #вручение #oxi

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:26 21.10.2022
Зеленський обговорив із президентом ЄБРР можливості додаткового кредитування української енергетики

Зеленський обговорив із президентом ЄБРР можливості додаткового кредитування української енергетики

17:06 10.10.2022
Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

Зеленський провів нараду щодо відновлення зв'язку та енергопостачання

13:56 10.10.2022
Україна та Польща працюватимуть над посиленням ізоляції Росії – Зеленський

Україна та Польща працюватимуть над посиленням ізоляції Росії – Зеленський

22:05 18.09.2022
Затишшя після перемог немає, це підготовка

Затишшя після перемог немає, це підготовка

23:11 10.09.2022
Зеленський на Форумі Ялтинської Європейської Стратегії: Усі люди після початку війни стали однієї професії– українець. Сенс професії – вижити

Зеленський на Форумі Ялтинської Європейської Стратегії: Усі люди після початку війни стали однієї професії– українець. Сенс професії – вижити

16:36 29.08.2022
Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

Російські компанії працюють на те, щоб енергетична криза перейшла в катастрофу - Зеленський

16:02 08.08.2022
Зеленский предлагает передать местное руководство ряда населенных пунктов Донецкой области в городские военные администрации

Зеленский предлагает передать местное руководство ряда населенных пунктов Донецкой области в городские военные администрации

16:18 04.07.2022
Зеленский в Университете Токио: Национальная идея России – это война, Украины – это мир

Зеленский в Университете Токио: Национальная идея России – это война, Украины – это мир

16:39 30.04.2022
Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю, взаємодію на шляху членства України в ЄС

Зеленський обговорив з Макроном оборонну співпрацю, взаємодію на шляху членства України в ЄС

23:11 19.04.2022
Ми не чуємо відповіді Росії на пропозицію обміну мирних жителів та захисників Маріуполя

Ми не чуємо відповіді Росії на пропозицію обміну мирних жителів та захисників Маріуполя

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

Результатом нашої боротьби обов'язково стає визволення України – Зеленський у День визволення України від нацистських загарбників

Зеленський: Байден допомагає нам більше, але за Трампа повномасштабного вторгнення не було

ОСТАННЄ

Путін продовжив заперечувати суверенітет України, що докорінно несумісно із серйозними переговорами - ISW

У деокупованому Ізюмі планують перейменувати топоніми, назви яких пов'язані з Росією та радянським минулим

Від початку деокупаційних заходів на Харківщині зареєстровано 2085 воєнних злочинів

Російські окупанти ракетами С-300 атакували Миколаїв, є поранений

Новий британський прем'єр та його канадський колега домовилися продовжити підтримку України

США виділять Україні додаткові $275 млн військової допомоги

Велика Британія та Німеччина домовилися продовжувати чинити тиск на РФ та гарантувати енергетичну безпеку Європи

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

На Донеччині за добу окупанти вбили чотирьох місцевих мешканців та поранили ще дев'ять

Ворог втратив на півдні у четвер 44 особи о/с, 6 одиниць техніки, склади боєприпасів та ангар із технікою

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА