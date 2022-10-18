В Обухівському районі піротехніки вилучили бойову частину ворожої ракети з водоймища - ДСНС

В Обухівському районі піротехніки вилучили з водоймища бойову частину збитої російської ракети, повідомляє ГУ ДСНС у Київській області.

"Так, 17 жовтня від жителів Обухівського району було отримано звернення щодо обстеження місцевої акваторії. Група підводного розмінування та спеціальних водолазних робіт мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України здійснила перевірку акваторії та вилучила бойову частину збитої ворожої ракети", - йдеться в повідомленні у фейсбуці..