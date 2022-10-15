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13:31 15.10.2022

Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладальників

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Німеччина передала Україні 16 танкових мостоукладальників

Німеччина надала Україні 16 танкових мостоукладальників Biber, випливає з даних федерального уряду.

Крім того, Німеччина поставила Україні 10 понтонно-мостових машин.

Минулого тижня Україна також отримала 16 самохідних артилерійських установок (САУ) Zuzanna. Дальність стрільби 155-мм артилерійських знарядь сягає 41 км.

У вересні ФРН передала Україні шість зенітних самохідних установок (ЗСУ) Gepard, довівши їх загальну кількість до 30 одиниць.

ЗСУ отримали 59 тис. снарядів для ЗСУ Gepard, п'ять 227-мм реактивних систем залпового вогню M270 MARS. Окрім того, Києву влітку було передано 12 155-мм самохідних гаубиць PzH 2000 та 10,5 тис. снарядів до них.

ЗСУ також отримали три тис. протитанкових ракетних комплексів Panzerfaust 3, майже 15 тис. протитанкових мін, 54 бойові машини піхоти М113 та 3,2 тис. переносних зенітних ракетних комплексів.

Наразі військову допомогу ФРН в Україні оцінюють у $1,5 млрд.

Теги: #biber
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