У НАТО відбудеться зустріч міністрів оборони та засідання Контактної групи "Рамштайн" за участю Резнікова

У Брюсселі розпочинається дводенна зустріч міністрів оборони країн-членів Північноатлантичного альянсу, у рамках якої також відбудеться засідання Контактної групи з питань України у форматі "Рамштайн". З міністрами зустрінеться їхній український колега Олексій Резніков.

Очікується, що міністри обговорюватимуть підвищення підтримки Україні.

Як заявив перед початком зустрічі, яка відбудеться 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО, генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, міністри оборони "зустрічаються в критичний для нашої безпеки час". "Останніми тижнями ми бачили найсерйознішу ескалацію з початку війни: Росія мобілізує десятки тисяч нових солдатів, вона намагається незаконно анексувати територію України, ми також бачили невибіркові удари по Україні й чуємо з Москви ядерні погрози. Це все означає, що це найсерйозніша ескалація з початку війни. Меседж від союзників з Альянсу чіткий – ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - констатував він.

Генсек НАТО привітав рішення союзників надати Україні ще більше систем ППО. "Але нам потрібно більше – нам потрібні різні ракетні системи – на коротку та далеку відстань. Україна – велика країна, з великою кількістю міст, і нам потрібно допомогти їм масштабно, нам потрібно підвищити рівень нашої допомоги для того, щоб захистити українські міста від жахливих атак з боку Росії", - переконаний Столтенберг.

Він також повідомив, що зустрічі з міністром оборони Олексієм Резніковим відбудуться у двох форматах – у рамках Контактної групи з питань України та на вечері міністрів оборони, де "обговорюватимуть підвищення підтримки України".

Іншими питаннями порядку денного генсек НАТО назвав стримування та оборону, поповнення арсеналів, ресурси яких вичерпуються через підтримку України. "Ми маємо це обговорити. Я очікую, що ми переглянемо наші рекомендації щодо запасів та залучення до цього промисловості. Для цього ми маємо унікальну платформу – ми маємо процес оборонного планування", - деталізував Столтенберг.

Очікується, що засідання очолюваної США Контактної групи з питань України за участю Резнікова розпочнеться о 13:00 (14:00 за Києвом).

Другий день міністерської зустрічі розпочнеться із засідання Групи ядерного планування, яке відбудеться під головуванням Столтенберга. Після чого відбудеться засідання Північноатлантичної ради із запрошеними до членства Фінляндією та Швецією, до другої частини якої приєднається високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.