Події

13:50 04.10.2022

Обговорення майбутнього членства України в НАТО відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях - Галібаренко

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Обговорення майбутнього членства України в НАТО відбуватиметься в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях - Галібаренко

Після того, як Україна подала заявку на вступ до НАТО, обговорення про майбутнє членство України в Альянсі відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях, повідомила глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

"Що стосується конкретного плану дій, то тут, звісно, м'яч - на боці НАТО. Тому що після того, як заявку було офіційно передано, тепер країни-члени мають попередньо провести обговорення нашої заявки і висловити свою позицію. Те, що мене тішить у моїй роботі - що тепер дискусія про наше майбутнє членство набула формалізованого характеру. Раніше це були якісь неофіційні обговорення, які ми вели десь у кулуарах, тому що офіційно не порушувалося питання. Тепер це обговорення відбуватиметься вже в рамках Північноатлантичної ради на різних рівнях", - сказала Галібаренко на брифінгу у Медіацентрі "Україна" у Львові у вівторок.

За її словами, одне із перших обговорень буде на рівні послів.

"Друге обговорення, я не відкидаю, що вже відбудеться в рамках засідання міністрів оборони. Серед великих заходів також у листопаді - засідання міністрів закордонних справ НАТО", - зазначила Галібаренко.

Дипломат уточнила, що засідання міністрів оборони країн НАТО відбудеться 12-13 жовтня і очікується участь у ньому міністра оборони України Олексія Резнікова.

Теги: #нато

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