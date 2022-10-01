Події

15:21 01.10.2022

Італійська Eni заявила, що Газпром не підтвердив їй постачання газу через Австрію 1 жовтня

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Італійська Eni заявила, що Газпром не підтвердив їй постачання газу через Австрію 1 жовтня

"Газпром" не підтвердив поставки газу в Австрію на адресу компанії Eni, повідомила італійська компанія на своєму сайті.

"Газпром" повідомив, що не може підтвердити запитані на сьогодні обсяги газу, заявивши, що поставка газу через Австрію неможлива. Тому сьогоднішні поставки російського газу в Eni через точку входу в Тарвізіо будуть на нулі. Eni надасть нові дані, якщо поставки будуть відновлені", - йдеться в коментарі одержувача газу.

Теги: #газпром #eni

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