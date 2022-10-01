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07:38 01.10.2022

Буданов: Війна триватиме не так уже й довго, скоро вона закінчиться

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Буданов: Війна триватиме не так уже й довго, скоро вона закінчиться

Війна між Україною і Росією триватиме недовго, і незабаром її активна фаза закінчиться, вважає керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"Уся ця війна не так уже й довго триватиме. Скоро це закінчиться", - сказав Буданов в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону в п'ятницю.

При цьому, відповідаючи на уточнювальне запитання ведучої про те, чи триватиме це "два-три тижні", він зазначив, що йдеться про триваліший термін.

"Я ще наприкінці травня розповів, яким буде алгоритм бойових дій. Тоді я прямо сказав, що червень місяць буде для нас поганим, ми будемо втрачати. У липні буде умовний застій, а в серпні ми почнемо потроху рух у бік відновлення території, що буде зрозуміло всім. Узимку війна значною мірою стихне, а ось після зими розпочнеться завершення цього конфлікту. На першому етапі – виходом на адмінкордони станом на 1991 рік", - зазначив Буданов.

Він також додав, що ймовірно, українська армія увійде на територію Кримського півострова вже до кінця весни 2023 року. "Можливо, трохи раніше. У днях можна помилятися, в алгоритмі – ні", - підсумував він.

 

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