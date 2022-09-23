У Козачій Лопані на Харківщині знайдено братську могилу

У деокупованій Козачій Лопані Харківської області місцеві жителі показали правоохоронцям місце, де загарбники ховали своїх жертв, повідомив начальник Нацполіції України Ігор Клименко.

"Місцеві показали також братську могилу, в якій загарбники захоронювали загиблих. Найближчим часом туди прибудуть спеціалізовані слідчо-оперативні групи для проведення слідчих дій. Крім того, люди розповіли, що деяких утримуваних окупанти при відступі вивезли із собою, щоб не залишати слідів своїх злочинів", - написав Клименко на своїй сторінці у фейсбуці.

Він також повідомив, що у будівлі відділу поліції в Козачій Лопані окупанти влаштували катівню.