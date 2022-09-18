18 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 207 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 207 RUSSIAN AGRESSION

18 вересня в Україні та світі відзначають День працівників лісу, Всесвітній день моніторингу води, Всесвітній день бамбука, Міжнародний день рівної оплати праці, День пам'яті загиблих мотоциклістів, у Вірменії – День астрономії, День національної музики в Азербайджані, День матері в Казахстані, День працівника сфери соціального захисту населення в Молдові.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Захарії та праведної Єлизавети, батьків святого Івана Предтечі.

День міста відзначають Лубни, Прилуки і Миргород.

Всесвітній день моніторингу води

Екологічне свято, засноване за ініціативи американського Фонду чистої води, наразі стало інформаційно-освітньою програмою, спрямованою на підвищення обізнаності суспільства щодо проблем водних ресурсів планети та участі у захисті від забруднення. Програма надає можливість людям самим здійснювати базовий моніторинг стану місцевих водойм та проводиться за підтримки Федерації водного середовища та Міжнародної водної асоціації.

Спочатку Всесвітній день моніторингу води планувалося відзначати 18 жовтня, на честь дати схвалення Конгресом США – 18 жовтня 1972 року – Акту про чисту воду. Документ присвячений питанням відновлення та захисту водних національних ресурсів. Але згодом свято набуло популярності і стало проводитися і в інших країнах. Тому з 2007 року його дату перенесли на місяць раніше для полегшення участі тих країн, на території яких вода у водоймах у цю пору року вже замерзає.

Традиційний захід цього Дня – взяття проб води у різних водоймах планети для оцінки її якості та безпеки для життя людей і живих організмів.

Синьо-жовтий прапор затверджено офіційним символом України

18 вересня 1991 року синьо-жовтий стяг узаконили як офіційний прапор України постановою Президії Верховної Ради "Про прапор України", у якій йшлося: "До прийняття Конституції України дозволити у протокольних заходах використовувати синьо-жовтий прапор".

День державного прапора в Україні щороку святкують 23 серпня.

У США створено Центральне розвідувальне управління

Центральне розвідувальне управління (ЦРУ, англ. Central Intelligence Agency) - агентство Федерального уряду Сполучених Штатів Америки, основна функція якого - збір та аналіз інформації про діяльність іноземних урядів, організацій і громадян. ЦРУ – це головний орган зовнішньої розвідки США.

Під час Другої світової війни за вказівкою президента Рузвельта було створено першу в історії США розвідувальну організацію "Управління стратегічних служб" (УСС). Після війни президент Трумен розформував УСС, але, розуміючи необхідність систематизувати розвідувальну роботу, яка до цього велася армійськими управліннями, у 1946 році видав директиву про створення Національного розвідувального управління.

Наступного року конгрес США ухвалив рішення про централізацію всієї розвідувальної роботи в рамках єдиної організації. І після підписання президентом Труменом Закону про національну безпеку, 18 вересня 1947 року було офіційно започатковано Центральне розвідувальне управління, підпорядковане Раді національної безпеки. Першим директором ЦРУ став контр-адмірал Роскоу Гілленкоттер.

Від першого дня свого існування Управління опікувалося проведенням спеціальних операцій, які іноді досягали розмаху справжніх військових дій. При чому діяльність ЦРУ ґрунтувалася на двох важливих директивах: операції мають бути таємними та проводитися так, щоб уряд міг заперечувати свою причетність до них.

У історії ЦРУ як у будь-якого розвідувального управління були і блискучі досягнення, і серйозні провали. Останнім часом основними напрямами діяльності ЦРУ стали економічна розвідка та боротьба з міжнародним тероризмом і наркомафією. Штаб-квартира управління розташована в місті Ленглі, недалеко від Вашингтона, штат Вірджинія. Діяльність ЦРУ та її співробітників відображена у численних романах і кінофільмах.

Ще цього дня:

1918 – У Королівстві Іспанія заснували футбольний клуб "Валенсія";

1929 – На Запорізькому заводі "Комунар" випущено перший український комбайн;

1934 - Радянський Союз вступив до Ліги Націй і став її 59-м членом. На прийнятті СРСР особливо наполягала Французька республіка. За це рішення проголосували 38 країн, проти – 3, утрималися – 4, не брали участь у голосуванні – 7. Через 5 років після нападу на Фінляндію СРСР виключили з Ліги Націй;

1941 – Радянські війська знищили київські мости через Дніпро під час свого відступу під час Німецько-радянської війни;

1965 – Острів Хортиця у Запоріжжі оголошено державним заповідником;

1973 - В ООН прийнято Федеративну Республіку Німеччини та Німецьку Демократичну Республіку.

Церковне свято

Цього дня відзначається пам'ять священика Захарія та його дружини Єлизавети - батьків Івана Хрестителя. Праведна Єлизавета, за переказами, була сестрою Анни - матері Діви Марії. Разом із чоловіком вона жила в Хевроні; подружжя досягло похилого віку, але дітей не мало. Якось Захарію з'явився архангел Гаврило і повідомив йому про швидке народження сина Івана. Священик не повірив цій звістці і в покарання втратив дар мови. Здатність говорити повернулася до нього лише у день народження сина.

Під час побиття немовлят Єлизавета з Іваном ховалися у пустелі. У цей час Захарія схопили і вимагали зізнатися, де переховуються його дружина і син, проте священик нічого не сказав і був убитий просто в храмі. За однією з легенд, Єлизавета померла через 40 днів життя у пустелі, а Івана вигодував янгол.

Згідно з Житієм, Єлизавета перша передбачила своїй двоюрідній сестрі Марії народження Спасителя.

Іменини: Олександр, Олексій, Опанас, Гліб, Давид, Єлизавета, Юхим, Захар, Іраїда, Максим, Раїса, Федір.