До нового пакета військової допомоги США Україні увійшли боєприпаси для ракетних систем HIMARS та артилерійські снаряди

США поставлять Україні нову партію артилерійських снарядів і боєприпасів для РСЗВ HIMARS, а також іншу військову техніку та обладнання, повідомив Пентагон.

Зокрема, до нового пакета військової допомоги увійшли "додаткові" боєприпаси для ракетних систем HIMARS, 36 тис. 105-мм артилерійських снарядів, 1 тис. високоточних 155-мм артилерійських снарядів.

Крім того, США поставлять Києву чотири протиартилерійські радари, вантажні автомобілі та причепи для транспортування важкого обладнання, системи протидії БПЛА, обладнання для розмінування, протипіхотні боєприпаси Claymore, засоби для вибухових робіт, стрілецьку зброю та патрони до неї, прилади нічного бачення, спорядження для холодної погоди, йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що загалом із приходом до влади президента Джо Байдена США виділили Україні приблизно $15,8 млрд на допомогу в сфері безпеки. З 2014 року Сполучені Штати виділили Україні для цього близько $17,9 млрд і понад $15,1 млрд - із розпочатої Росією війни в Україні.

"Щоб задовольнити мінливі потреби України Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні необхідні озброєння", - наголосив Пентагон.

Як повідомлялося, Байден наказав виділити Україні новий пакет військової допомоги на суму $600 млн.

У поширеному меморандумі Байдена йдеться, що він "делегував держсекретареві повноваження" на виділення Україні "суми до $600 млн".

Вона виділяється за рахунок скорочення витрат на статті Міністерства оборони.