В Україні розробили законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта РФ на тимчасово окупованих територіях

Фахівці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, Офісу генерального прокурора, Служби безпеки України, правозахисники та народні депутати підготували законопроєкт про кримінальну відповідальність за отримання паспорта Російської Федерації, повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Як зазначено в повідомленні, кримінальну відповідальність пропонують передбачити за набуття громадянства та/або отримання паспорта держави-агресора державними посадовцями або представниками місцевого самоврядування за відсутності ознак державної зради, за пропаганду, публічні заклики, примушування до цього, а також за обмеження прав людей, які не отримали громадянства або паспорта РФ.