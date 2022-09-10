Події

08:04 10.09.2022

Група "Текстиль-Контакт" має намір вирощувати технічні коноплі у Рівненській області

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Група компаній "Текстиль-Контакт" відкриє на Рівненщині перший у країні індустріальний парк з виробництва ненаркотичних технічних конопель, де буде запущено повний цикл дослідження, селекції, вирощування та переробки цієї рослини.

Як повідомляється на фейсбук-сторінці Рівненської обласної військової адміністрації (ОВА), вироблена з конопель тканина використовуватиметься, зокрема, як матеріал для пошиття військової форми, непомітної для випромінювання тепловізорів. Крім того, технічні коноплі є чудовим антисептиком, з неї виробляють опалювальні пелети та продукти харчування.

"Ще в квітні зустрівся з власниками компанії ТОВ «Текстиль» Олександром Соколовським та керівником проектів Олексієм Большовим. Це найбільша компанія в Україні, яка займається виробництвом тканин та одягу. Тоді обговорювали можливість відкриття їхнього виробництва на Рівненщині. Нині ж ми вийшли на фінішну пряму", - цитує ОДА свого голову Віталія Коваля.

За його даними, створення індустріального парку не обмежиться інвестиціями в сферу та створення робочих місць, але запустить нову галузь у країні.

"Уже підписали меморандум про релокацію лінії виробництва тканин. Отримали технічне завдання по земельній ділянці. Працюємо над пошуком варіантів. Закликаю громади надавати свої пропозиції до Департаменту економіки РОВА", - підсумував Коваль.

"Текстиль-Контакт" - одна з найбільших торговельно-виробничих груп на ринку легкої промисловості України, заснована у 1995 році. Нині представляє холдинг, що поєднує різні напрями активів: оптову та роздрібну торгівлю, імпорт тканин, фурнітури та домашнього текстилю, виробництво тканин, ниток, хімчистку, а також пошиття одягу та спецодягу (зокрема військового обмундирування), медичних виробів.

До російського вторгнення фабрика випускала близько 400 тис. м. тканини на місяць.

 

 

 

Теги: #коноплі #вирощування

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