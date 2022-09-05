Події

20:16 05.09.2022

Окупанти завдали ввечері ще 2 удари по Криворізькому району

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Окупанти завдали ввечері ще 2 удари по Криворізькому району

Два ракетні удари по Криворізькому району Дніпропетровської області завдали російські окупанти у понеділок увечері, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Ввечері, приблизно о 19 годині, ворог завдав два ракетні удари по Криворізькому району. Наслідки з'ясовуються", - написав Лукашук у телеграмі.

Про жертв, постраждалих та руйнування не повідомляється. По яким населеним пунктам припав удар голова облради також не уточнив.

Як повідомлялося, в результаті обстрілу Криворізького району Дніпропетровської області російськими окупантами в понеділок вдень в Апостоловому загинула жінка похилого віку, ще 3 особи отримали поранення.

Пізніше у Червоногригорівській об'єднаній територіальній громаді Нікопольського району Дніпропетровської області в результаті російського обстрілу сталася пожежа у лісосмузі та в полі. Вогонь охопив 3,5 га, його вдалося ліквідувати.

 

 

 

Теги: #обстріл #район #криворізький

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