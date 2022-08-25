Події

06:58 25.08.2022

Ворог обстріляв Кривий Ріг касетними боєприпасами

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Ворог обстріляв Кривий Ріг касетними боєприпасами

Керівник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що російські окупанти в ніч на четвер обстріляли місто касетними боєприпасами.

"Кілька приходів РСЗВ "Торнадо-С" (операційна дальність до 120 кілометрів) у Металургійному районі касетними БК. Наслідки уточнюються", - написав він у телеграм-каналі.

Глава ВА міста зазначив, що працюють усі служби.

"Дуже уважно дивимося під ноги - можуть бути боєприпаси, що не розірвалися. При виявленні - відразу дзвонимо 101 і 102", - попередив Вілкул.

 

 

 

Теги: #кривий_ріг #обстріл

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