Інформації про колонію, до якої етапують журналіста Єсипенка із Сімферопольського СІЗО, немає – дружина журналіста

Журналіста Владислава Єсипенка, незаконно засудженого російським судом до п'яти років позбавлення волі, найближчим часом етапують із Сімферополя до колонії, проте до якої саме невідомо, розповіла його дружина Катерина Єсипенко.

"Тільки у серпні відбулося засідання апеляційного суду, де було винесено вирок – п'ять років позбавлення волі. Владислав нині перебуває у СІЗО №1 Сімферополя, де і був… найближчим часом його мають етапувати до колонії. На жаль, ні рідним, ні правозахисникам, ні адвокатам невідомо куди", - сказала Єсипенко на пресконференції у Медіацентрі "Україна" у вівторок у Києві.

Вона також повідомила, що умови тримання у СІЗО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну значно погіршилися, оскільки кількість нових затриманих у СІЗО збільшилась.

За словами заступника голови правління Кримської правозахисної групи Володимира Чекригіна, захист Єсипенка планує подати касаційну скаргу на апеляційний вирок, проте рішення апеляційного суду навряд чи буде переглянуто.

Керівник проєкту "Радіо Свобода. Крим. Реалії" Володимир Притула розповів, що "Радіо Свобода" зверталося до українського керівництва внести Єсипенка до списку на обмін.

"В українському керівництві працюють над цим, принаймні кажуть, що працюють, керівництво компанії намагається також цей процес стимулювати", - зазначив Притула.

Як повідомлялося, підконтрольний Російській Федерації Сімферопольський районний суд в окупованому Криму 16 лютого засудив фрілансера проєкту "Радіо Свобода. Крим. Реалії" Владислава Єсипенка до шести років колонії загального режиму та штрафу у розмірі 100 тисяч рублів за незаконне зберігання та перевезення вибухового пристрою.