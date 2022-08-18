Кількість поранених у результаті ракетного удару по житловому будинку в Харкові зросла до 17 людей, 7 загинули

Станом на 00:40 відомо про 7 загиблих та 17 поранених у результаті ракетного удару, завданого російськими окупаційними військами по житловому триповерховому будинку у Харкові в середу ввечері, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Наразі 7 загиблих, 17 поранених. Усі поранені вже у лікарнях, де їм надають усю необхідну допомогу. Вони забезпечені всіма необхідними медикаментами", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, ті, хто залишився внаслідок обстрілу без даху над головою, вже розселені.

"Усім, хто залишився без даху над головою після цього жорстокого обстрілу, вже надано житло", - написав Терехов.

"Те, що сталося ввечері середи ще раз довело - це не війна однієї армії проти іншої. Вони воюють за нашу смерть, як народу. Саме тому вони б'ють по житлових будинках. А ми боремося за наше життя. І скільки б не бомбили Україну та Харків - ми не тільки виживемо, а й переможемо. Переможемо росію та смерть, яку вона несе нам", - додав він.