18 серпня: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 176 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 176 RUSSIAN AGRESSION

18 серпня – Міжнародний день вина "Піно-нуар", День інтуїтивної прозорливості, День відкриття гелію, День "Ніколи не здавайся". У Таїланді – День науки, в Казахстані та Азербайджані – День прикордонника, у Болгарії – День Святого Івана Рильського, в Австралії – День ветеранів В'єтнаму, в Індії – День посту та духовних практик "Павітропана Екадаші".

Православна церква вшановує пам'ять святого Євсигнія Антіохійського.

Цього дня у різні роки відбулися події, які вплинули на перебіг світової історії.

У 1826 шотландський дослідник Александер Гордон Леїнг першим з європейців досяг стародавнього міста Томбукту на березі Нігеру.

Француз Жан Блонден у 1859 році перейшов канатом через Ніагарський водоспад, тримаючи на своїх плечах другого акробата. Рекорд зафіксовано у Книзі рекордів Гіннеса.

1909 року мер Токіо Юкіо Одзакі подарував Вашингтону 2 тисячі дерев сакури, які президент США Тафт висадив біля річки Потомак.

Церковне свято

Православна церква 18 серпня вшановує пам'ять преподобного Євсигнія Антіохійського.

Святий прожив довге життя. Був римським воїном, співрозмовником святого Василиска і бачив зображений на небі хрест із зірок. Прослуживши 60 років і залишивши військову справу, він подався до рідної Антіохії. Там жив праведно, дотримуючись посту, читав молитви і відвідував храм. Потім до влади прийшов Юліан Відступник, який хотів повернути язичництво, і Євсигнія заарештували. На суді він без страху висловив у вічі цареві все, що думає з приводу його відступництва від Христа. За зухвалі промови Юліан наказав обезголовити старця, якому на той час минуло 110 років.

У народі день називали Житник. Підходили до завершення літні жнива. Славили ячмінь, котрий вважався зерном життя. Якщо віяв західний вітер, то озимі не сіяли, інакше виростуть "худими".

18 серпня у полі шукали стебло із 12 колосками. Знахідка обіцяла великий успіх і чудовий врожай. Стебло зберігали вдома до наступного літа. У цей день заведено пекти ячмінний хліб і пити хлібний квас. У будинку розвішують зв'язки цибулі для захисту від злих сил.

Іменини: Євдокія, Юхим, Дар'я, Іван, Христина, Вікентій, Марія.